Борис Корчевников выложил фото с девушкой: «Это мы с Наташей»

Поклонники тут же записали девушку в пассии телеведущего: «Вы похожи,значит это Ваша Борис половинка надеюсь, счастья и удачи желаю», «Мне кажется или Вы Созданы друг для друга😉😍👍», «Я ревную😘», «Подходите друг другу», «Борис влюбился 💗, глаза счастливые💗», - оставляют комментарии подписчики.

Борис Корчевников - ведущий программы «Судьба человека». В 2015 году он признался, что победил рак мозга и перенес операцию по удалению опухоли. Сейчас телеведущий проходит курс лечения. О том, есть ли у него спутница жизни, Корчевников не говорит, но в 2019 году в эфире программы «Судьба человека» сказал, что потерял надежду на создание семьи. «А что мне остается? Остается только мечтать о семье», - заметил ведущий. Заводить детей с помощью суррогатной матери Борис тоже не планирует. Он высказал мнение, что роль суррогатной матери - унизительна для женщины, и он не хочет брать пример с многих коллег по цеху.