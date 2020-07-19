Борис Корчевников выложил фото с девушкой: «Это мы с Наташей»
Фото: Instagram/ @b.korchevnikov
Борис Корчевгиков не распространяется о своей личной жизни, а если ему и приходится о ней заговорить, всегда отвечает, что одинок, и второй половинки на примете у него нет. Поклонники очень переживают за известного телеведущего: ему уже 37 лет, и, по мнению фанатов, пора задуматься о создании семьи. Совсем не удивительно, что любая фотография с девушкой или фото напротив вывески «Выписная» вызывают среди поклонников настоящий ажиотаж: публика пытается найти хоть какие-то намеки на то, что у Бориса появилась пассия.
На этот раз Борис снова заинтриговал подписчиков. На новом фото в Инстаграм он запечатлен вместе с белокурой девушкой. Судя по осветительным приборам на заднем фоне, они сидят в студии.
«Это мы с Наташей», - подписал снимок Корчевников.
Поклонники тут же записали девушку в пассии телеведущего: «Вы похожи,значит это Ваша Борис половинка надеюсь, счастья и удачи желаю», «Мне кажется или Вы Созданы друг для друга😉😍👍», «Я ревную😘», «Подходите друг другу», «Борис влюбился 💗, глаза счастливые💗», - оставляют комментарии подписчики.
Борис Корчевников - ведущий программы «Судьба человека». В 2015 году он признался, что победил рак мозга и перенес операцию по удалению опухоли. Сейчас телеведущий проходит курс лечения. О том, есть ли у него спутница жизни, Корчевников не говорит, но в 2019 году в эфире программы «Судьба человека» сказал, что потерял надежду на создание семьи. «А что мне остается? Остается только мечтать о семье», - заметил ведущий. Заводить детей с помощью суррогатной матери Борис тоже не планирует. Он высказал мнение, что роль суррогатной матери - унизительна для женщины, и он не хочет брать пример с многих коллег по цеху.
Фото и видео: Instagram/ @b.korchevnikov
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!