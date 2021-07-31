Борис Корчевников рассказал, как относится к неверным мужчинам: «Очень на овцу похожи»

«Мне очень обидно за мужчин, когда говорят о том, что их увели из семьи. Мне кажется, увести можно... овцу, козу, но не человека. Если в семье и отношениях все хорошо, то это сделать очень сложно», — сказала Куварзина.

На что ведущий коротко и четко выразил свою точку зрения: «Некоторые мужчины очень на овцу похожи!»

Актриса ответила Борису, и сообщила, что ее мужчина самостоятельно принял решение о разводе: «Они отличаются от овцы тем, что делают по-своему, во благо себе. Но Леша не такой. Он не перекладывал на меня ответственность за то, что ушел из семьи, а познакомил с мамой, женой Фаиной, с которой мы стали подругами».

Напомним, что Юлия Куварзина и Алексей Аптовцев два года находятся в разводе.