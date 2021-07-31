Борис Корчевников рассказал, как относится к неверным мужчинам: «Очень на овцу похожи»
39-летний ведущий популярной программы «Судьба человека» на канале Россия 1 Борис Корчевников в одном из выпусков высказал свое мнение по отношению к романам на стороне.
Гостьей программы стала звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина. В свое время актриса имела связь с многодетным женатым мужчиной, который ради нее оставил семью. Избранником артистки стал коллега Алексей Аптовцев.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @b.korchevnikov/Instagram
Юлия уверена, она не виновата в распаде семьи актера.
«Мне очень обидно за мужчин, когда говорят о том, что их увели из семьи. Мне кажется, увести можно... овцу, козу, но не человека. Если в семье и отношениях все хорошо, то это сделать очень сложно», — сказала Куварзина.
На что ведущий коротко и четко выразил свою точку зрения: «Некоторые мужчины очень на овцу похожи!»
Актриса ответила Борису, и сообщила, что ее мужчина самостоятельно принял решение о разводе: «Они отличаются от овцы тем, что делают по-своему, во благо себе. Но Леша не такой. Он не перекладывал на меня ответственность за то, что ушел из семьи, а познакомил с мамой, женой Фаиной, с которой мы стали подругами».
Напомним, что Юлия Куварзина и Алексей Аптовцев два года находятся в разводе.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram