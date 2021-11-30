Борис Корчевников раскрыл подробности госпитализации Ирины Алферовой с коронавирусом

Об этом телеведущий вспомнил во время беседы с врачом Александром Мясниковым, который стал героем нового выпуска шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Он отметил, что помог актрисе, когда она попала в больницу, и вспомнил о том, как ее зять, Егор Бероев, категорично высказывался о вакцинации от коронавируса:

«Мне позвонила мама. Она сказала, что надо помочь теще Егора Бероева Ирине Алферовой. У них с мужем был коронавирус. Мы с ног сбились. Этим занимался я, моя мама. В Москве не было мест в больницах на тот момент. Ее и мужа спасли», — отметил он.