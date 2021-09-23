Борис Корчевников признался, какие две песни всегда поет в душе

Вот у нас сегодня такой день правды. Я тоже скажу правду. Есть всего две песни, которые я пою в душе. Это "Я люблю тебя до слез" и "Ты меня любишь" Александра Серова», — говорит Корчевников.

Игоря Крутого позабавило, что он слушает созданные им песни именно в таких неоднозначных обстоятельствах.

«Боря, ты что как только раздеваешься, так тебе моя музыка приходит», — заявил Крутой.

Корчевников пообещал над этим подумать.

«Я не анализировал, почему так происходит. Но подумаю. Связь железная», — сказал Корчевников.