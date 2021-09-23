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Борис Корчевников признался, какие две песни всегда поет в душе

Оказалось, что телеведущий является большим поклонником репертуара Игоря Крутого, о чем и сообщил ему во время передачи. Композитора, однако, насторожили обстоятельства, при которых исполняют его песни.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Борис Корчевников с персонажами «Спокойной ночи, малыши!»

Фото: @b.korchevnikov

Борис Корчевников во время программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», беседуя с композитором Игорем Крутым, поднял неожиданную тему и назвал песни, которые он любит петь в душе. Оказалось, что таких у него только две.

«Поколение без учителей, которое любит сегодня кичиться, что всего добились сами, оно и учеников не оставит, скорее всего. А еще классных, сильных хитов.

Вот у нас сегодня такой день правды. Я тоже скажу правду. Есть всего две песни, которые я пою в душе. Это "Я люблю тебя до слез" и "Ты меня любишь" Александра Серова», — говорит Корчевников.

Игоря Крутого позабавило, что он слушает созданные им песни именно в таких неоднозначных обстоятельствах.

«Боря, ты что как только раздеваешься, так тебе моя музыка приходит», — заявил Крутой.

Корчевников пообещал над этим подумать.

«Я не анализировал, почему так происходит. Но подумаю. Связь железная», — сказал Корчевников.

Фото: Instagram