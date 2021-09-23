Борис Корчевников признался, какие две песни всегда поет в душе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @b.korchevnikov
Борис Корчевников во время программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», беседуя с композитором Игорем Крутым, поднял неожиданную тему и назвал песни, которые он любит петь в душе. Оказалось, что таких у него только две.
«Поколение без учителей, которое любит сегодня кичиться, что всего добились сами, оно и учеников не оставит, скорее всего. А еще классных, сильных хитов.
Вот у нас сегодня такой день правды. Я тоже скажу правду. Есть всего две песни, которые я пою в душе. Это "Я люблю тебя до слез" и "Ты меня любишь" Александра Серова», — говорит Корчевников.
Игоря Крутого позабавило, что он слушает созданные им песни именно в таких неоднозначных обстоятельствах.
«Боря, ты что как только раздеваешься, так тебе моя музыка приходит», — заявил Крутой.
Корчевников пообещал над этим подумать.
«Я не анализировал, почему так происходит. Но подумаю. Связь железная», — сказал Корчевников.
Фото: Instagram