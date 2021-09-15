Борис Корчевников признался, какие девушки ему нравятся
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @korchevnikovboris
Ольга Богданова много лет не могла без проблем наслаждаться женским счастьем и судьба разводила ее с мужчинами, но только не с последним супругом, которого, как призналась народная артистка, она себе ровно таким и представляла. На что ведущий Борис Корчевников искренне удивился — как ей удалось встретить мужчину мечты. И она с удовольствием поделилась действенным методом — визуализацией.
И сразу приступила к практике. Она спросила у Корчевникова, какие девушки ему симпатичны. Он признался, что ему в большей степени нравятся темноволосые представительницы прекрасного пола. Актриса предложила ему представить, что брюнетка уже появилась в его жизни, и с этих пор приобретать в свой дом парные вещи — для себя и избранницы. «Вот идешь покупать себе футболку — ну купи и для темненькой, для брюнеточки нашей», — сообщила она в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1». Такая мощная визуализация, как считает Ольга Михайловна, поможет телеведущему однажды встретить «ту самую».
А что касается человеческих качеств любимой, Борис давно делился, что больше всего ценит в девушках верность. Напомним, что Борис Корчевников не был женат официально и пока не стал отцом — но у ведущего есть девять крестных, которых он старается регулярно видеть, писали ранее «Вести.ru».
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram