Источники назвали предполагаемую причину ухода телеведущего из шоу «Прямой эфир»

Уже несколько недель одной из главных тем обсуждения являются рокировки телеведущих на главных телеканалах страны. На днях источник рассказал порталу «Дни.ру», почему Борис Корчевников ушел из программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». По версии инсайдера, главной причиной ухода стала болезнь телеведущего. У Корчевникова была диагностирована опухоль мозга, развитие которой спровоцировало практически полную потерю слуха. По словам инсайдера, телеведущий не слышал команды режиссера и продюсера передачи, которые звучат в ушном мониторе во время съемок.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Июл 23 2017 в 10:35 PDT

Стоит отметить, что о своей болезни Борис рассказал в одном из эфиров: «Мне поставили диагноз «опухоль мозга». К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция. Правда, еще остался шрам. Но я помню, как ощущал поддержку друзей и родных, находясь в больничной палате…»

Сейчас Борис Корчевников является генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала «Спас». По сведениям интернет-издания «Дни.ру», место телеведущего на «России 1» занял Андрей Малахов. Уже начались съемки свежих выпусков «Прямого эфира» с новым ведущим. Сам Малахов не комментирует своей переход на телеканал «Россия 1».