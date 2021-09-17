Борис Корчевников пожаловался, что его мама постоянно подкалывает его по поводу личной жизни

Телеведущий Борис Корчевников — один из самых завидных холостяков в российском шоу-бизнесе. Свою избранницу он пока не встретил, и это начинает беспокоить даже его самого, не говоря уже о его маме.

«Мама называет меня старым дедом, ведь в свои 39 я не женат», — признался телеведущий в передаче «Судьба человека» на канале «Россия-1».

При этом Корчевников, который, по его собственному признанию, мечтает о семье и детях, считает, что его зависимость от мнения мамы является не последней причиной того, что у него до сих пор нет избранницы.

«Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!», — говорит он.