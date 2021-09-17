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Борис Корчевников пожаловался, что его мама постоянно подкалывает его по поводу личной жизни

Как оказалось, семейное положение телеведущего вызывает беспокойство не только у него самого, но и у его родительницы. Несмотря на это, Борис надеется, что сможет найти свою любовь, и мечтает о крепкой семье и детях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Борис Корчевников во время прогулки по каналам Петербурга

Фото: @b.korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников — один из самых завидных холостяков в российском шоу-бизнесе. Свою избранницу он пока не встретил, и это начинает беспокоить даже его самого, не говоря уже о его маме.

«Мама называет меня старым дедом, ведь в свои 39 я не женат», — признался телеведущий в передаче «Судьба человека» на канале «Россия-1».

При этом Корчевников, который, по его собственному признанию, мечтает о семье и детях, считает, что его зависимость от мнения мамы является не последней причиной того, что у него до сих пор нет избранницы.

«Я водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор!», — говорит он.

Один большой роман за плечами Корчевникова, однако, есть — долгое время он встречался с актрисой Анной Сесиль Свердловой. Пара разошлась несколько лет назад, сохранив дружеские отношения.

«Я встретил Аню в храме в тот период, когда только-только начинал в него ходить. Это самая красивая девочка на свете. Она сделала для меня бесконечно много: она меня вводила и укореняла в церкви — это самое большое счастье, которое может подарить один человек другому», — рассказывал он о своей личной жизни.

Стоит отметить, что девушки такого типажа, как Анна, как раз во вкусе Корчевникова. В одном из выпусков шоу он признался, что ему в большей степени нравятся темноволосые представительницы прекрасного пола.

Фото: Instagram