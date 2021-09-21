Борис Джонсон впервые рассказал, сколько у него детей

Борис Джонсон стал участником американского телешоу, и в эфире ответил на вопрос, сколько у него детей. Так, политик является многодетным отцом – наследников у него шесть.

Стоит отметить, что британский премьер-министр очень неохотно обсуждает свою личную жизнь, возлюбленных и детей, предпочитая, чтобы эти моменты оставались в тени.

Однако, заговорив об отцовстве, он отметил, что не увиливает от своих обязанностей, добавив, что родительство – это большая работа.

«Это большая работа, скажу я вам, но мне это нравится, очень нравится», – заявил он, признавшись, что ему приходилось менять очень много памперсов.