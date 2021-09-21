Борис Джонсон впервые рассказал, сколько у него детей
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Фото: Pool/Keystone Press Agency
Борис Джонсон стал участником американского телешоу, и в эфире ответил на вопрос, сколько у него детей. Так, политик является многодетным отцом – наследников у него шесть.
Стоит отметить, что британский премьер-министр очень неохотно обсуждает свою личную жизнь, возлюбленных и детей, предпочитая, чтобы эти моменты оставались в тени.
Однако, заговорив об отцовстве, он отметил, что не увиливает от своих обязанностей, добавив, что родительство – это большая работа.
«Это большая работа, скажу я вам, но мне это нравится, очень нравится», – заявил он, признавшись, что ему приходилось менять очень много памперсов.
Скоро детей у него будет еще больше – он ожидает ребенка от своей третьей супруги, Кэрри Джонсон. Об этом стало известно в августе этого года.
Этот малыш для пары станет вторым ребенком. Кэрри Джонсон также отметила, что перед беременностью перенесла выкидыш.
Их первенец появился на свет весной прошлого года. А в этом году британский премьер-министр и его возлюбленная устроили тайную свадебную церемонию.
Фото: Global Look press