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Борис Джонсон впервые рассказал, сколько у него детей

Премьер-министр Великобритании стал участником шоу и ответил на многочисленные слухи о том, что является многодетным отцом. Ранее люди начали говорить, что его возлюбленная ожидает ребенка, и что политик станет отцом в седьмой раз.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Борис Джонсон и Кэрри Джонсон у моря

Фото: Pool/Keystone Press Agency

Борис Джонсон стал участником американского телешоу, и в эфире ответил на вопрос, сколько у него детей. Так, политик является многодетным отцом – наследников у него шесть.

Стоит отметить, что британский премьер-министр очень неохотно обсуждает свою личную жизнь, возлюбленных и детей, предпочитая, чтобы эти моменты оставались в тени.

Однако, заговорив об отцовстве, он отметил, что не увиливает от своих обязанностей, добавив, что родительство – это большая работа.

 «Это большая работа, скажу я вам, но мне это нравится, очень нравится», – заявил он, признавшись, что ему приходилось менять очень много памперсов.

Скоро детей у него будет еще больше – он ожидает ребенка от своей третьей супруги, Кэрри Джонсон. Об этом стало известно в августе этого года.

Этот малыш для пары станет вторым ребенком. Кэрри Джонсон также отметила, что перед беременностью перенесла выкидыш.

Их первенец появился на свет весной прошлого года. А в этом году британский премьер-министр и его возлюбленная устроили тайную свадебную церемонию.

Фото: Global Look press