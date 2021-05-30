Борис Джонсон сыграл тайную свадьбу с матерью своего пятого ребенка

Для Джонсона этот брак стал третьим. Со своей второй супругой Мариной Уилер Борис развелся только в 2020 году. Тогда как Кэрри Саймондс вышла замуж впервые. По официальным данным у премьер-министра пять наследников, но в прессе часто всплывают слухи о внебрачных детях политика.

Специально для проведения тайной церемонии Вестминстерский собор закрыли на полтора часа. Известно, что торжество прошло по стандартной традиции: влюбленные обменялись клятвами у алтаря, а сопровождала их проход классическая музыка.

«Он был невероятно счастлив, выглядел очень хорошо и был в нарядном костюме. Она шла по проходу, а он буквально не сводил с нее глаз. Они зачитали клятвы, а затем поцеловались. Пара выглядела безумно влюбленной и счастливой», – поделился изданию очевидец.