Борется с болезнью радикальными методами: Сельма Блэр побрилась налысо

Болезни всегда подступают неожиданно. Вроде ничего не предвещает беды, но она приходит — и не одна. Рассеянный склероз 47-летней актрисы Сальмы Блэр не появился внезапно, однако женщина не придавала внимания мелочам, которые указывали на проблему: то теряет и забывает вещи, то становится очень неуклюжей, то ходить тяжело становится — словом, ничего, что действительно могло бы напрячь любого работающего и порой устающего человека.
Теперь Сальма Блэр лысая. Она страдает от выпадения волос — потому решение избавиться от проблемы было лишь вопросом времени. Актриса опубликовала в Instagram фотографию, где она стоит в больнице, опираясь на специальным велосипед для ходьбы, с бритой головой. Блэр не уточнила, какое именно лечение она получает от рассеянного склероза, ведь вариантов много — инъекционный, пероральный и инфузионный, однако она улыбается и в цело выглядит хорошо, ведь проходит последний курс лечения.
«Сегодня знаменательный день. Меня освобождают от опеки невероятной команды медсестер и доктора, который верит в мое выздоровление так же, как и я сама. Это был долгий процесс, и он до сих пор продолжается. Мой иммунитет будет ослаблен по меньшей мере еще три месяца, так что никаких поцелуев, пожалуйста. Очень благодарна вам всем за любовь и поддержку! Я поделюсь с вами этим путешествие, когда буду готова», — подписала фотографию Сельма.
Как передает британское издание Daily Mail, пользователи Сети немедленно отреагировали на заявление и стали писать сотни комментариев со словами любви и поддержки: «Ты вдохновляешь! Посылаю много любви!», «Надеюсь, твое выздоровление проходит хорошо», «Удачи!», «Молюсь за тебя, милая», «Ты потрясающий воин», «Безумно горжусь тобой. Ты лидер и легенда. Не хватит всех слов, чтобы выразить мою любовь».
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram
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