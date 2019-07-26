Борется с болезнью радикальными методами: Сельма Блэр побрилась налысо

Теперь Сальма Блэр лысая. Она страдает от выпадения волос — потому решение избавиться от проблемы было лишь вопросом времени. Актриса опубликовала в Instagram фотографию, где она стоит в больнице, опираясь на специальным велосипед для ходьбы, с бритой головой. Блэр не уточнила, какое именно лечение она получает от рассеянного склероза, ведь вариантов много — инъекционный, пероральный и инфузионный, однако она улыбается и в цело выглядит хорошо, ведь проходит последний курс лечения.

«Сегодня знаменательный день. Меня освобождают от опеки невероятной команды медсестер и доктора, который верит в мое выздоровление так же, как и я сама. Это был долгий процесс, и он до сих пор продолжается. Мой иммунитет будет ослаблен по меньшей мере еще три месяца, так что никаких поцелуев, пожалуйста. Очень благодарна вам всем за любовь и поддержку! Я поделюсь с вами этим путешествие, когда буду готова», — подписала фотографию Сельма.