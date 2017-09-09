40-летняя колумбийская певица порадовала поклонников, выпустив клип на новую песню Perro Fiel, записанную совместно с Никки Джэмом.

В новом видеоролике певица примерила несколько жарких образов — бордовый латексный костюм, золотой купальник, обильно украшенный блестящей бахромой и цепями, черный топ-сетка и широкие спортивные штаны. Уже за несколько часов после появления в Сети клип набрал более трех миллионов просмотров. Приятного просмотра!