Бондарчук с Паулиной — в расслабленном образе и Шпица с мужем — в розовом: самые стильные пары «Кинотавра»
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Фото: Архив пресс-службы
54-летний режиссер Федор Бондарчук с супругой 32-летней актрисой Паулиной Андреевой выбрали для выхода на красную дорожку повседневные образы в едином стиле.
Паулина предпочла бежевый пиджак с однотонной юбкой. Актриса дополнила look простой белой футболкой и босоножками на тонком ремешке. А ее супруг надел черную рубашку, белые брюки и модные в этом сезоны лоферы Gucci.
Фото: Архив пресс-службы
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова, которая совсем недавно развелась с мужем Евгением Козловым, посетила фестиваль в компании нового возлюбленного диджея Дани Радлова.
Актриса надела длинное шифоновое платье бежевого оттенка с прозрачными вставками и бриллиантовые серьги. Волосы артистка оставила распущенными, что придало образу расслабленности. Спутник звезды предпочел черный брючный костюм и белые кроссовки. Достаточно классический и популярный мужской образ.
Фото: Архив пресс-службы
Екатерина Шпица и Константин Адаев удивили публику своими образами в единой цветовой гамме. Актриса надела розовую футболку и желтую мини-юбку, показав длинные ноги. Чтобы выглядеть гармонично рядом с супругой Константин выбрал розовый пиджак и желтые брюки.
Фото: Архив пресс-службы
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Фото и видео: Архив пресс-службы