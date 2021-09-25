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Бондарчук с Паулиной — в расслабленном образе и Шпица с мужем — в розовом: самые стильные пары «Кинотавра»

В Сочи прошел седьмой день 32-го кинофестиваля «Кинотавр» звездами которого стали популярные пары российского шоу-бизнеса. На дорожке появились Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Варвара Шмыкова в компании нового возлюбленного, Екатерина Шпица в сопровождении супруга Константина Адаева и другие.
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Екатерина Шпица и Константин Адаев

Фото: Архив пресс-службы

54-летний режиссер Федор Бондарчук с супругой 32-летней актрисой Паулиной Андреевой выбрали для выхода на красную дорожку повседневные образы в едином стиле.

Паулина предпочла бежевый пиджак с однотонной юбкой. Актриса дополнила look простой белой футболкой и босоножками на тонком ремешке. А ее супруг надел черную рубашку, белые брюки и модные в этом сезоны лоферы Gucci.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Паулина Андреева и Федор Бондарчук

Фото: Архив пресс-службы

Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова, которая совсем недавно развелась с мужем Евгением Козловым, посетила фестиваль в компании нового возлюбленного диджея Дани Радлова.

Актриса надела длинное шифоновое платье бежевого оттенка с прозрачными вставками и бриллиантовые серьги. Волосы артистка оставила распущенными, что придало образу расслабленности. Спутник звезды предпочел черный брючный костюм и белые кроссовки. Достаточно классический и популярный мужской образ.

Варвара Шмыкова и Даня Радлов

Варвара Шмыкова и Даня Радлов

Фото: Архив пресс-службы

Екатерина Шпица и Константин Адаев удивили публику своими образами в единой цветовой гамме. Актриса надела розовую футболку и желтую мини-юбку, показав длинные ноги. Чтобы выглядеть гармонично рядом с супругой Константин выбрал розовый пиджак и желтые брюки.

Екатерина Шпица и Константин Адаев

Екатерина Шпица и Константин Адаев

Фото: Архив пресс-службы

Голосуйте! Кто из звездных пар выбрал самый стильный и гармоничный образ?

Фото и видео: Архив пресс-службы