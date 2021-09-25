Бондарчук с Паулиной — в расслабленном образе и Шпица с мужем — в розовом: самые стильные пары «Кинотавра»

54-летний режиссер Федор Бондарчук с супругой 32-летней актрисой Паулиной Андреевой выбрали для выхода на красную дорожку повседневные образы в едином стиле.

Паулина предпочла бежевый пиджак с однотонной юбкой. Актриса дополнила look простой белой футболкой и босоножками на тонком ремешке. А ее супруг надел черную рубашку, белые брюки и модные в этом сезоны лоферы Gucci.