Бондарчук в мини, Аврора в сверкающем платье и другие на дне рождения Маши Цигаль

В числе гостей мероприятия были замечены Светлана Бондарчук, Аврора, Дарья Субботина и многие другие. Почти все девушки вечеринки сияли в нарядах в сверкающих пайетках. Светлана Бондарчук продемонстрироваа стройные ноги и подчеркнула фигуру маленьким черным платьем, Аврора выбрала более объемное и длинное платье, а виновница торжества отдала предпочтение облегающему наряду с глубоким декольте и эффектными рукавами.