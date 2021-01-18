Бондарчук в мини, Аврора в сверкающем платье и другие на дне рождения Маши Цигаль
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В числе гостей мероприятия были замечены Светлана Бондарчук, Аврора, Дарья Субботина и многие другие. Почти все девушки вечеринки сияли в нарядах в сверкающих пайетках. Светлана Бондарчук продемонстрироваа стройные ноги и подчеркнула фигуру маленьким черным платьем, Аврора выбрала более объемное и длинное платье, а виновница торжества отдала предпочтение облегающему наряду с глубоким декольте и эффектными рукавами.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В «Котельной» традиционно играли целый спектр разнообразных направлений: от Moscow Jazz Trio до проекта RnB Sundays. Шоумен Эдик Якут поработал в качестве МС вечеринки: озвучил все пожелания имениннице и разве что только не встал за диджейский пульт.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Гости обменивались впечатлениями от минувших праздников и пробовали новое паназиатское меню шеф-повара Дмитрия Погорелова. Кульминацией праздника стал вынос именинного торта от кондитерской «Любовь и Сладости» Сергея Жукова и Регины Бурд.
Фото: пресс-служба
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