Бондарчук в эффектном мини, Мороз с декольте и другие звезды на благотворительном аукционе
Фото: Пресс-служба
Открыл вечер поэтический номер в исполнении Евгения Миронова, который прочел стихотворение Давида Самойлова «Болдинская осень». Продолжили вести вечер Ксения Собчак, Игорь Верник, Алексей Агранович и Валдис Пельш.
Фото: Пресс-служба
Хозяйки вечера Евгения Попова и Светлана Бондарчук рассказали гостям об истории проекта Action! и о создании Культурно-благотворительного фонда Action, который занимается проведением благотворительных киновечеров, поддержкой и продвижением молодых талантливых режиссеров, актеров, а также кинематографистов, попавших в сложные жизненные ситуации.
Фото: Пресс-служба
Гостями вечера стали Дарья Мороз, Чулпан Хаматова, Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Надежда Михалкова, Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Александр Петров и Стася Милославская, Альбина Джанабаева и многие другие.
Фото: Пресс-служба
С 2011 года благотворительный вечер имеет кинематографическую тематику. Самые актуальные российские режиссеры снимают короткометражные фильмы на свободную тему. Во время мероприятия эти фильмы демонстрируются на большом экране и передаются в дар за вознаграждение. Победители лотов становятся единственными правообладателями этих уникальных фильмов. Вырученные денежные средства идут на лечение и помощь. Новые правообладатели могут распорядиться фильмами по своему усмотрению — выставить фильм на кинофестиваль, «положить на полку» или договориться с партнером вечера START о его премьере на видеосервисе.
Фото: Пресс-служба
На «Action! 2020» зрители увидели работы режиссеров Тимура Бекмамбетова и Василия Зоркого, Клима Шипенко и Сони Карпуниной, Натальи Мещаниновой и Бориса Хлебникова, Кирилла Серебренникова и многих других. Самым дорогим фильмом вечера стал режиссерский дебют Александра Петрова «Ангел», собравший рекордную сумму — 10 миллионов рублей. Доминирующим жанром представленных картин стала комедия, а основными темами — любовь и ее производные и чувство юмора, защищающее людей от грустных последствий карантина.
В этом году вечер впервые прошел в рамках деятельности культурно-благотворительного фонда Aсtion и при поддержке Министерства культуры московской области. Для детей и взрослых, нуждающихся в срочной помощи и оказавшихся в сложных ситуациях из фондов «Живи», «Подари жизнь», «Дом с маяком», «Антон тут рядом», «Подсолнух», «Созидание», «Жизнь как чудо», «Фонд Хабенского», «Подарок Ангелу», «Киношкола без границ», «Бюро добрых дел», «Артист», «Найди семью», «Хрупкие люди» было собрано 61 миллион рублей.
Фото: пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках<"/a>, [Facebook](https://www.facebook.com/passion.ru) и [Instagram](https://www.instagram.com/passionru/)!