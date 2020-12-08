Бондарчук в эффектном мини, Мороз с декольте и другие звезды на благотворительном аукционе

На «Action! 2020» зрители увидели работы режиссеров Тимура Бекмамбетова и Василия Зоркого, Клима Шипенко и Сони Карпуниной, Натальи Мещаниновой и Бориса Хлебникова, Кирилла Серебренникова и многих других. Самым дорогим фильмом вечера стал режиссерский дебют Александра Петрова «Ангел», собравший рекордную сумму — 10 миллионов рублей. Доминирующим жанром представленных картин стала комедия, а основными темами — любовь и ее производные и чувство юмора, защищающее людей от грустных последствий карантина.

В этом году вечер впервые прошел в рамках деятельности культурно-благотворительного фонда Aсtion и при поддержке Министерства культуры московской области. Для детей и взрослых, нуждающихся в срочной помощи и оказавшихся в сложных ситуациях из фондов «Живи», «Подари жизнь», «Дом с маяком», «Антон тут рядом», «Подсолнух», «Созидание», «Жизнь как чудо», «Фонд Хабенского», «Подарок Ангелу», «Киношкола без границ», «Бюро добрых дел», «Артист», «Найди семью», «Хрупкие люди» было собрано 61 миллион рублей.