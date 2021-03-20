Бондарчук с Андреевой и сыном переехали в квартиру за 90 млн рублей с видом на Кремль
Фото: Global Look Press
Апартаменты супругов расположены в историческом доме, построенном в 1928 году по проекту архитектора Щусева. Дом строился специально для актеров Московского художественного академического театра. Его стены украшают мемориальные таблички сименами известных жильцов. В разные годы в нем селились известные артисты и режиссеры: Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин. Об этом сообщает издание «Собеседник».
До сих пор актриса с маленьким Иваном не показывались на улице. Соседи пеняют на погоду: мол, сначала были морозы, да и сейчас еще в Москве не по-весеннему прохладно. Но как только потеплеет, Паулина Андреева наверняка начнет катать по двору коляску. Соседка звездной пары рассказала изданию: «Я не думаю, что им будет кто-то мешать. Места у нас тихие, спокойные, несмотря на то, что до Тверской рукой подать. Очень много знаменитостей. В доме Бондарчука живут Лиепа и художник Никас Сафронов, напротив — Надюша Бабкина».
Фото: Global Look Press
Соседи также рассказали о квартире звезд: «Ремонт, говорят, у них сделан по последнему слову техники. В прошлом году ему привезли холодильник. Бедные ребята-рабочие его всемером поднимали. Холодильник такой огромный, как наша комната. Я никогда таких не видела».
Также журналистам удалось выяснить, что Жилье в элитном доме с видом на Кремль режиссер приобрел еще в 2018 году, но все это время делал в нем ремонт. Примерная стоимость апартаментов в доме составляет 90 млн рублей. Федор Бондарчук не жалел денег на обустройство семейного гнездышка. Но результат его не устроил, и в итоге он нанял новую бригаду строителей, которая все переделала. Прошлым летом роскошные апартаменты были готовы, и режиссер обставил их современной техникой и мебелью.
Фото: Global Look Press
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