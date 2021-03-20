Бондарчук с Андреевой и сыном переехали в квартиру за 90 млн рублей с видом на Кремль

Апартаменты супругов расположены в историческом доме, построенном в 1928 году по проекту архитектора Щусева. Дом строился специально для актеров Московского художественного академического театра. Его стены украшают мемориальные таблички сименами известных жильцов. В разные годы в нем селились известные артисты и режиссеры: Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко, Иван Москвин. Об этом сообщает издание «Собеседник».

До сих пор актриса с маленьким Иваном не показывались на улице. Соседи пеняют на погоду: мол, сначала были морозы, да и сейчас еще в Москве не по-весеннему прохладно. Но как только потеплеет, Паулина Андреева наверняка начнет катать по двору коляску. Соседка звездной пары рассказала изданию: «Я не думаю, что им будет кто-то мешать. Места у нас тихие, спокойные, несмотря на то, что до Тверской рукой подать. Очень много знаменитостей. В доме Бондарчука живут Лиепа и художник Никас Сафронов, напротив — Надюша Бабкина».