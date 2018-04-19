Бондарчук продемонстрировала невероятно длинные и стройные ноги в платье с экстремальным разрезом

Главному редактору журнала Hello! Светлане Бондарчук невозможно отказать в чувстве стиля. Светская львица практически всегда выглядит умопомрачительно. Светлана не прогадала с нарядом и на церемонии открытия 40-го ММКФ.

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука блистала в усыпанном пайетками наряде авторства своего друга Александра Терехова, с которым и пришла на мероприятие. Светлану также сопровождал бойфренд, фотограф Сергей Табунов.