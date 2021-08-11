Бондарчук поделилась редким архивным кадром с молодыми Орбакайте и Свиридовой
Светлана Бондарчук поделилась с подписчиками редким архивным кадром – на фотографии она проводит время с друзьями, среди которых читатели ее блога узнали Алену Свиридову и Кристину Орбакайте. Фотография сделана в 90-е, когда нынешние звезды были совсем молодыми.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @a030aa
В то время Светлана была в браке с Федором Бондарчуком, который, в свою очередь, активно работал с Владимиром Пресняковым-младшим, бывшим женатым на Кристине Орбакайте и снимал ему клипы.
Позже обе пары распались – у Кристины и Владимира есть общий сын, однако теперь они счастливы в новых отношениях и также имеют детей с новыми супругами.
Брак Федора и Светланы также распался в 2016 году. Расстались они друзьями. После этого Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой, которую одобрила Светлана, отметив ее красоту и талант. Они поженились 17 сентября 2019 года, а свадебная церемония прошла в Петербурге и была закрытой, прессу на мероприятие не допустили. Кроме того, жених с невестой заранее просили гостей не делать фото и видео их торжества.
Сама она тоже счастлива в браке с Сергеем Харченко.
Фото: Instagram Светланы Бондарчук
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!