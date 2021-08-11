Бондарчук поделилась редким архивным кадром с молодыми Орбакайте и Свиридовой

Брак Федора и Светланы также распался в 2016 году. Расстались они друзьями. После этого Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой, которую одобрила Светлана, отметив ее красоту и талант. Они поженились 17 сентября 2019 года, а свадебная церемония прошла в Петербурге и была закрытой, прессу на мероприятие не допустили. Кроме того, жених с невестой заранее просили гостей не делать фото и видео их торжества.

Сама она тоже счастлива в браке с Сергеем Харченко.