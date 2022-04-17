Большие амбиции: кем хочет стать сын Меган Маркл и принца Гарри
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Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Принц Гарри выглядел очень солидно в сером костюме с рубашкой с открытым воротником. А Меган Маркл щеголяла в топе с открытыми плечами и ожерельем Cartier за 12 800 фунтов стерлингов.
Состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Неудивительно, что на мероприятии принц вышел на сцену и зачитал речь. Во время своего выступления он рассказал о том, что его двухлетний сын Арчи уже подумывает о профессии.
«Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, то в одни дни он отвечает, что астронавтом, в другие — пилотом», — начал Гарри.
Хоть ребенок герцогов и имеет большие амбиции, Гарри отметил, что поддержит любые начинания своих детей. «Но я напоминаю ему, что независимо от того, кем он хочет стать, когда вырастет, важнее всего его характер. Ничто не заставит меня и его маму им гордиться, чем то, что у него будет такой характер, который мы хотим видеть», — сказал герцог.
До мероприятия принц Гарри и Меган Маркл обсудили возможность очередного визита в июне. В то время будут проходить праздничные мероприятия по случаю 70-летия правления королевы. Пара очень хочет посетить Лондон вместе с детьми Арчи и Лилибет. Их дочь никогда не встречалась со своими титулованными родственниками, а сын не был в Великобритании с ноября 2019 года.
Фото и видео: Global Look Press