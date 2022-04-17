Большие амбиции: кем хочет стать сын Меган Маркл и принца Гарри

Состязания проводятся в разных странах с 2014 года по инициативе принца Гарри. Неудивительно, что на мероприятии принц вышел на сцену и зачитал речь. Во время своего выступления он рассказал о том, что его двухлетний сын Арчи уже подумывает о профессии.

«Когда я говорю со своим сыном Арчи о том, кем он хочет стать, когда вырастет, то в одни дни он отвечает, что астронавтом, в другие — пилотом», — начал Гарри.