Больше никакого обучения на дому: Джоли и Питт наконец решили отдать детей в общеобразовательную школу

Отметим, что в течение четырнадцати лет совместной жизни Джоли и Питта их дети обучались на дому, так как актеры регулярно снимались в кино в самых разных точках мира. Съемки часто затягивалась на долгие месяцы, в итоге в поездки они всегда брали репетиторов для детей. Теперь экс-супруги снимаются в кино реже, и у них есть возможность отдать детей в обычную школу. По слухам, на таком решении настоял Брэд Питт, который не хочет, чтобы его дети были изолированы от сверстников и других людей вообще. К слову, в прошлом году старший сын Джоли Мэддокс поступил в университет Южной Кореи, в котором изучает биохимию.