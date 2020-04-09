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Больше никакого обучения на дому: Джоли и Питт наконец решили отдать детей в общеобразовательную школу

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Global Look Press

Бывший супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт решили изменить формат обучения своих детей, которые ранее не посещали школу.

Анджелина Джоли и Брэд Питт, которые расстались еще несколько лет назад, но до сих пор официально не разведены, приняли очередное официальное соглашение, связанное с их общей опекой над детьми. На этот раз актеры, наследники которых обучались дома, решили, что их 16-летний сын Пакс, 15-летняя дочь Захара, 13-летняя Шайло, 11-летние Нокс и Вивьен пойдут в обычную общеобразовательную школу, сообщает The Blast.

Отметим, что в течение четырнадцати лет совместной жизни Джоли и Питта их дети обучались на дому, так как актеры регулярно снимались в кино в самых разных точках мира. Съемки часто затягивалась на долгие месяцы, в итоге в поездки они всегда брали репетиторов для детей. Теперь экс-супруги снимаются в кино реже, и у них есть возможность отдать детей в обычную школу. По слухам, на таком решении настоял Брэд Питт, который не хочет, чтобы его дети были изолированы от сверстников и других людей вообще. К слову, в прошлом году старший сын Джоли Мэддокс поступил в университет Южной Кореи, в котором изучает биохимию.

Фото: globallookpress

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