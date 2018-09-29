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Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Розы Сябитовой

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56-летняя Роза Сябитова закрыла свое брачное агентство из-за финансовых проблем.

Звезда «Первого канала» Роза Сябитова на ближайшее время останется свахой только в эфирах шоу «Давай поженимся». Женщине пришлось закрыть брачное агентство «Роза-клуб», которое за семь лет своего существования поспособствовало семейному счастью не одного десятка пар.

«Причина — отсутствие прибыли. Я подбила документацию, сдала бухгалтерию, и на этом работа была официально закончена. Просто в свое время, став индивидуальным предпринимателем, создала чересчур много организаций. Упустив бразды правления, перестала понимать, чем там занимаются. Я исправно оплачивала счета, налоги, вкладывая средства, но дохода не получала. И зачем такая радость?», — цитирует ее слова «СтарХит».

Впрочем, Сябитова не исключает, что вскоре вернется к любимому занятию. 20 октября она празднует новоселье. «Перевезу необходимое оборудование, которое осталось в старом офисе, и буду принимать клиентов в особняке в Ногинском районе Подмосковья. Плюс занялась вопросом легализации брачного бизнеса в нашей стране», — рассказала звезда о своих планах.

А вы верите свахам? Или считаете, что свою «половинку» можно встретить только случайно? Обратились бы вы за помощью к телезвезде, проживающей теперь в Подмосковье?

Фото и видео: instagram

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