Больше не секрет: Дмитрий Дибров озвучил размер своего ежемесячного заработка на телевидении

Дмитрий Дибров является одним из самых популярных ведущих современного телевидения. На данный момент он ведет телевизионное шоу «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале», ведущим которого стал в 2008 году, а также ток-шоу «Временно доступен» на телеканале «ТВ Центр» и передачу в формате цикла бесед с приглашенными гостями — «XX век с Дмитрием Дибровым».

В одном из своих интервью Дмитрий порассуждал о работе современного телевидения и, конкретно, современных телеведущих. Как считает сам Дибров, среди его коллег по цеху имеется немалое количество людей, которые «деньги зарабатывают всеми способами» и готовы говорить на публику любые, даже порой общенепринятые вещи, с целью «подзаработать». В качестве примера Дмитрий Дибров привел своего ныне покойного коллегу — журналиста Сергея Дороненко, погибшего в 2019 году.

После разговора, перетекшего к теме финансов, интервьюер поинтересовался и Дмитрия, какую же зарплату получает ведущий популярной программы на федеральном канале. В ответе на вопрос Дмитрий озвучил конкретную сумму. «Не меньше 50 тысяч долларов в месяц, то есть в рублях примерно три с половиной миллиона», — откровенно сообщил Дибров в интервью порталу «Экспресс газета».