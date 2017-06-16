Похоже, актер снова начал ходить на свидания

Пару недель назад супермодель Эль Макферсон рассталась с мужем-миллиардером Джеффом Соффером после четырех лет брака. Однако звезда подиума не долго находилась одна. Как сообщают западные СМИ, блондинка нашла утешение в объятиях Брэда Питта, который тоже потерпел неудачу в отношениях с Анджелиной Джоли.

Модель и актера заметили вместе в одном из клубов Лос-Анджелеса. Звезды вели себя так, словно находились на свидании. «Они совершенно точно выглядели так, будто им хорошо вместе. Брэд и Эль олицетворяли пару на свидании», - цитирует источник очевидца. Однако официальных комментариев со стороны знаменитостей не поступало.