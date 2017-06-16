Больше не одинок? Брэд Питт проводит время с супермоделью Эль Макферсон
Пару недель назад супермодель Эль Макферсон рассталась с мужем-миллиардером Джеффом Соффером после четырех лет брака. Однако звезда подиума не долго находилась одна. Как сообщают западные СМИ, блондинка нашла утешение в объятиях Брэда Питта, который тоже потерпел неудачу в отношениях с Анджелиной Джоли.
Модель и актера заметили вместе в одном из клубов Лос-Анджелеса. Звезды вели себя так, словно находились на свидании. «Они совершенно точно выглядели так, будто им хорошо вместе. Брэд и Эль олицетворяли пару на свидании», - цитирует источник очевидца. Однако официальных комментариев со стороны знаменитостей не поступало.
Напомним, что Питт и Макферсон познакомились на съемках сериал «Друзья» в 1999-ом году, в то время, когда Брэд был счастливо женат на Дженнифер Энистон.
Фото: globallookpress.com