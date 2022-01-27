Больше не один дома: Маколей Калкин женится на матери своего сына
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Фото: picture alliance / Geisler-Fotopress | Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
Однако, по сообщениям инсайдера, пара все-таки обручилась. Девушка Маколея Калкина, 33-летняя Бренда Сонг, была замечена папарацци с кольцом с большим бриллиантом, об это пишет People. 41-летний Маколей Калкин оберегает подробности своей личной жизни. Об отношениях с Брендой Сонг он также мало что говорил, скрывала пара и беременность. Сына, который родился весной прошлого года, они назвали Дакота в честь погибшей сестры Маколея.
В 2018 году в подкасте Джо Рогана Калкин впервые рассказал, что хотел бы построить семью с Брендой Сонг, а также именно ее он видел матерью своих детей. «У меня прекрасная маленькая семья, милая жена, собака, кошка и все такое. Мы хотим двигаться дальше. Уже подготавливаем дом», — сообщил тогда актер из «Один дома».
Для Бренды Сонг этот брак станет первым, а вот Маколей Калкин впервые женился, когда ему было всего 17 лет. Его избранницей стала партнерша по съемочной площадке Рэйчел Майнер, однако их брак продлился всего 4 года. В 2002 году уже стали говорить о его романе с актрисой Милой Кунис, отношения с которой продлились почти 10 лет. Инициатором разрыва стала Мила.
Фото: GlobalLookPress, picture-alliance.com