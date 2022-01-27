Больше не один дома: Маколей Калкин женится на матери своего сына

В 2018 году в подкасте Джо Рогана Калкин впервые рассказал, что хотел бы построить семью с Брендой Сонг, а также именно ее он видел матерью своих детей. «У меня прекрасная маленькая семья, милая жена, собака, кошка и все такое. Мы хотим двигаться дальше. Уже подготавливаем дом», — сообщил тогда актер из «Один дома».

Для Бренды Сонг этот брак станет первым, а вот Маколей Калкин впервые женился, когда ему было всего 17 лет. Его избранницей стала партнерша по съемочной площадке Рэйчел Майнер, однако их брак продлился всего 4 года. В 2002 году уже стали говорить о его романе с актрисой Милой Кунис, отношения с которой продлились почти 10 лет. Инициатором разрыва стала Мила.