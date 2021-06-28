«Больше не худеть»: Михалкова, Собчак и другие звезды, которых критикуют за «неправильный» вес
Анна Михалкова возмущается — она опубликовала новое фото, на которой выглядит стройнее. Только вместе с комплиментами на нее посыпалось множество обидных слов — оказывается, поклонникам больше нравится более полная версия Анны, а в новом варианте у нее пропали щечки.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @annasedokova
«Сначала думала как всегда промолчать, но все-таки решила написать. Я с изумлением почитала комментарии под вчерашней фотографией! Удивительное отсутствие каких-то границ. Каждый считает нужным вставить свои три копейки: вам так не идет, вы стали такой как все, не худейте, вы постарели, и мое любимое про "потерю изюминки". И не надо мне говорить про то, что если я выкладываю что-то в публичное пространство, я должна понимать последствия! Я прекрасно знаю, как это все работает, но меня до сих пор удивляет, что у нас, правда, каждый второй знает, "как управлять государством". У нас каждый знает, как и чем лечить, как худеть, как воспитывать и как кому лучше выглядеть! При чем не только знает, но и с удовольствием делится своим уникальным мнением! Впуская виртуально людей в свою жизнь, с удивление обнаруживаешь, что они проходят, не снимая грязной обуви, ложатся, не снимая пальто, в твою постель и руками начинают есть из твоей тарелки. Я допускаю, что мой дом, моя жизнь, да и я сама могут не соответствовать вашему представлению! Но совершенно не обязательно мне об этом сообщать. У меня все. #мысливслух UPD И да, я очень сложно устроена: все, кто меня хвалит —хорошие, а кто ругает — плохие (осторожно, в тексте юмор)», — возмущается Анна.
Она не единственная, кто столкнулся с такой проблемой.
Меньше всего везет Ксении Собчак. Стоило ей немного поправиться, и подписчики массово решили, что она беременна.
Однако когда потом телеведущая похудела, поклонники тут же решили, что так тоже не пойдет — слишком уж худая.
Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова натерпелась из-за своей худобы. После изменений в личной жизни поклонники начали разглядывать ее буквально через лупу, и она начала стремительно худеть. Такой вариант не понравился поклонникам, но и пополневшая модель тоже не пришлась им по вкусу.
Стройная красавица Настя Каменских нередко получала комментарии, что поправиться было бы неплохо — слишком уж худая. А когда после одного из отпусков поклонники вдруг разглядели округлившийся живот, тут же решили, что она беременна или не следит за собой.
Похожая ситуация была и с певицей Евгенией Отрадной — девушку заподозрили в том, что она ждет ребенка.
Худышку Нелли Уварову, которая поправилась после беременности, тоже не узнали — в комментариях можно было обнаружить предложение немного сбросить вес.
А Анна Седокова, набравшая за время отпуска 6 кг, решила опередить злые языки и объявила, что садится на диету. Более того, певица предложила поклонницам присоединиться к ней.
«Приветики! Худеем вместе? Я и мои уже плюс 4,5 приветствуют тебя в этом дне. Просто захотелось как в старые времена выложить фото из лифта. Как вы поняли, у меня после Греции плюс 6 кг. Единственное успокаивает, что я знаю, как это изменить. У меня сегодня утром было 66,5 кг. А 2 дня назад 68,5 кг», — заявила Анна.
Поклонники Ольги Бузовой тоже, судя по всему, никогда не будут довольны. На пляжных фотографиях с Мальдив вечно работающую певицу упрекали, что она слишком худая.
А после того, как Бузова улетела в Италию, чтобы отдохнуть от скандалов, поклонники немедленно уличили ее в том, что у нее вырос животик, и тут же предположили, что девушка начала «заедать стресс».
Фото: Instagram Анна Михалковой, Ксении Собчак, Анны Седоковой, Алены Шишковой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!