«Больше не худеть»: Михалкова, Собчак и другие звезды, которых критикуют за «неправильный» вес

«Сначала думала как всегда промолчать, но все-таки решила написать. Я с изумлением почитала комментарии под вчерашней фотографией! Удивительное отсутствие каких-то границ. Каждый считает нужным вставить свои три копейки: вам так не идет, вы стали такой как все, не худейте, вы постарели, и мое любимое про "потерю изюминки". И не надо мне говорить про то, что если я выкладываю что-то в публичное пространство, я должна понимать последствия! Я прекрасно знаю, как это все работает, но меня до сих пор удивляет, что у нас, правда, каждый второй знает, "как управлять государством". У нас каждый знает, как и чем лечить, как худеть, как воспитывать и как кому лучше выглядеть! При чем не только знает, но и с удовольствием делится своим уникальным мнением! Впуская виртуально людей в свою жизнь, с удивление обнаруживаешь, что они проходят, не снимая грязной обуви, ложатся, не снимая пальто, в твою постель и руками начинают есть из твоей тарелки. Я допускаю, что мой дом, моя жизнь, да и я сама могут не соответствовать вашему представлению! Но совершенно не обязательно мне об этом сообщать. У меня все. #мысливслух UPD И да, я очень сложно устроена: все, кто меня хвалит —хорошие, а кто ругает — плохие (осторожно, в тексте юмор)», — возмущается Анна.