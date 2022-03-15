Большая гостиная с французскими окнами: Валерия рассказала, как выглядит дом ее мечты

Валерия уже нарисовала в голове картинку идеального дома: «Дом должен быть деревянный, деревянная конструкция, с окнами в пол, такие французские окна, чтобы фактически жить на улице». Правда, найти такой пока не удалось. Певица поделилась с «Пятым каналом», что уже объездила все Подмосковье и посмотрела более трехсот вариантов, но ей ничего не понравилось.

Артистка с супругом даже подумывали купить участок земли и самим возвести дом мечты, но отказались от этой идеи. Певицу смутило то, что некоторые ее звездные друзья больше десяти лет занимаются ремонтом своих жилищ и спускают туда все деньги. «Самим построить — это долго, у нас нет столько времени. Я просто знаю, как те наши друзья, кто строили. Они говорят: «Нужно просто жить на стройке несколько лет», — сказала Валерия. Исполнительница мечтает о том, чтобы в ее будущем доме был бассейн, сад и зона барбекю.

Фото: Global Look Press