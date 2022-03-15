Большая гостиная с французскими окнами: Валерия рассказала, как выглядит дом ее мечты
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Валерия мечтает проводить в новом доме уютные вечера со своими родными, поэтому в нем должно быть достаточно места для всех. «Мы хотим место, где могла бы собираться семья. Это не означает, что должно быть большое количество комнат, нет. Но главное — гостиная. Она должна быть достаточно просторная», — объяснила исполнительница.
Иосиф Пригожин вместе с супругой давно живут в городе и порядком устали от столичной суеты. Они откровенно признаются, что в их возрасте уже хочется тишины и спокойствия. Поэтому загородный дом — идеальное решение для звездной пары.
Валерия уже нарисовала в голове картинку идеального дома: «Дом должен быть деревянный, деревянная конструкция, с окнами в пол, такие французские окна, чтобы фактически жить на улице». Правда, найти такой пока не удалось. Певица поделилась с «Пятым каналом», что уже объездила все Подмосковье и посмотрела более трехсот вариантов, но ей ничего не понравилось.
Артистка с супругом даже подумывали купить участок земли и самим возвести дом мечты, но отказались от этой идеи. Певицу смутило то, что некоторые ее звездные друзья больше десяти лет занимаются ремонтом своих жилищ и спускают туда все деньги. «Самим построить — это долго, у нас нет столько времени. Я просто знаю, как те наши друзья, кто строили. Они говорят: «Нужно просто жить на стройке несколько лет», — сказала Валерия. Исполнительница мечтает о том, чтобы в ее будущем доме был бассейн, сад и зона барбекю.
Фото: Global Look Press