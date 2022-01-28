Больной раком Валентин Юдашкин изменился до неузнаваемости

«Валечка! Пусть, как сочная клубника, будет сладким наш союз 33 уже прожили, сохранив всю прочность уз. Жить нам дружно и достойно! Внуков славных воспитать! Люблю тебя мой дорогой!» — поздравила его жена и публично призналась в любви.

«Обескураживает сила воли этой семьи», «С большим уважением и от всего сердца — здоровья Валентину Абрамовичу и долгих лет. И процветания вашей семье!», «Дай бог здоровья вашему мужу», «Наконец Валентина увидели. Будьте здоровы и счастливы вместе еще многие годы!», — поддерживают пару в комментариях подписчики.

Напомним, с 2016 года Валентин Юдашкин борется с тяжелой болезнью. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро. Они распространились примерно за год», — рассказывал о подробностях болезни сам кутюрье.