Больная раком Светлана Крючкова готовится к худшему: «Жить осталось не так уж много»

Первым делом, после того, как поставили диагноз, звезда фильмов «Родня» и «Большая перемена» переписала завещание: «После смерти часто появляются какие-то родственники, начинается дележка. У меня нет бриллиантов от поклонников, я все заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям», — распорядилась имуществом артистка.

А еще оставила письмо: «Я даже написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать, а еще вместе со своей массажисткой выбрала платье для последнего пути», — добавила она в диалоге с журналистами.