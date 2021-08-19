Больная раком Светлана Крючкова готовится к худшему: «Жить осталось не так уж много»
Актриса не отказывается от работы, потому что черпает в творчестве большую энергию, но помимо этого, она принимает множество гормональных препаратов. «Последние годы уже я гормонами набита», — передает признание артистки KP.ru. Диагноз «рак четвертой стадии» Крючковой поставили почти случайно, смертельную болезнь чудом отследили, когда еще были шансы на лечение. «Только после варварской биопсии без наркоза был поставлен диагноз, четвертая стадия», — отмечала Светлана Николаевна.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Коварный рак периодически напоминает актрисе о себе: «Пока я жива, а жить осталось не так уж много, будем смотреть правде в глаза, еще успею что-то сказать», — признается Светлана.
Первым делом, после того, как поставили диагноз, звезда фильмов «Родня» и «Большая перемена» переписала завещание: «После смерти часто появляются какие-то родственники, начинается дележка. У меня нет бриллиантов от поклонников, я все заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям», — распорядилась имуществом артистка.
А еще оставила письмо: «Я даже написала письмо, в котором подробно рассказала, как должны вести себя близкие в случае моей смерти. Я запретила детям плакать, а еще вместе со своей массажисткой выбрала платье для последнего пути», — добавила она в диалоге с журналистами.
Фото и видео: Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД, Global Look Press
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