«Болит сразу, как только открываешь мутные глаза»: звезда «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о 289-й операции

Николь Кузнецова опубликовала в Instagram фотографии из больничной палаты. «289 операция. Нет, уже даже не страшно. Да, под общим наркозом. Даже к такому можно привыкнуть. Пожелайте мне удачи. И я умоляю, ну прекратите спрашивать про голос! Операции мне жизненно необходимы, а шёпот это лишь верхушка айсберга. Сами операции это не так страшно, как кажется. Подготовка, наркоз и вуаля. Исходя из личного опыта молу сказать, что самое неприятное, болезненное и тяжёлое происходит уже после операции. В Германии «отходить» значительно приятнее, поскольку сегодня меня впервые грели тепловой пушкой под одеялом.

Обычно просыпаешься, и тебя трясёт как осиновый листок от холода. В таких случаях я грела ножки руками. Очень неприятное состояние. Ну и конечно же все болит. Болит сразу, как только открываешь мутные глаза, болит все время и каждую минуту. Иногда забываешься тяжёлым неестественным сном (никогда не пойму наркоманов и алкашей, которые добровольно доводят себя до такого), а как просыпаешься опять болит и болит. Привыкнуть к этому нельзя, можно лишь смириться и принять. В принципе, это не самое страшное, что могло произойти со мной. Другой жизни я не знаю, поэтому люблю то, что есть. А ещё я люблю своего верного спутника, который не испугался жениться на девушке, которую раз в месяц возил на операции. Мой любимый @alexandersadokov тебе придётся смириться с тем, что твоя старость и лучшие годы жизни пройдут рядом со мной. P.S. Фото сделано ДО операции, сейчас я проснулась и чувствую себя хорошо. Спасибо вам за тёплые слова, я прочла каждый комментарий. Это было первое, что я увидела когда пришла в себя. Скоро я опять вернусь в строй, буду спасать мир, помогать вам и творить красоту», — рассказала Николь.