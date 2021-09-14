Болезненная худоба Игоря Крутого вызвала опасения за здоровье композитора

Но есть и те, кто начал строить догадки о причинах такого изможденного вида. Они разбегались: от стресса, связанного с «простоем» из-за коронавирусных ограничений до болезни композитора. Ранее в Сети появлялись домыслы о возможной онкологии Игоря Крутого.

Напомним, что в 2000-х врачи обнаружили у него образование в поджелудочной железе. Ему была проведена срочная операция. В шоу «Судьба человека» Крутой рассказывал: «Врачи исполосовали меня, но, слава богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша, и я написал песни!», — делился откровенно он.

А несколько лет назад в СМИ попала информация о том, что Крутой болен диабетом. Тогда журналисты узнали, что эта болезнь и спровоцировала резкое похудение народного артиста. В своих интервью он подчеркивал, что серьезного повода для волнений у его близких сейчас нет, пишет издание «7 Дней».