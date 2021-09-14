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Болезненная худоба Игоря Крутого вызвала опасения за здоровье композитора

67-летний певец и композитор поздравил с 70-летием Александра Розенбаума. И в честь этого — поделился в Instagram не только своим выступлением с песней «Гоп-стоп», но и показал процесс подготовки к концерту, включая примерку костюма. От зорких глаз поклонников маэстро не скрылся тот факт, что Игорь Яковлевич изрядно похудел, а для того, чтобы белоснежные брюки сидели как влитые — понадобилось дополнить образ подтяжками.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Крутой, чтобы брюки сидели как надо, надел подтяжки

Фото: Личный Instagram @igorkrutoy65

Многие подписчики не стали акцентировать внимание на фигуре Крутого, а отметили оригинальный и стильный look, а также — отличное исполнение песни авторства Александра Розенбаума, которое редко можно услышать от человека, сидящего за белым роялем.

Но есть и те, кто начал строить догадки о причинах такого изможденного вида. Они разбегались: от стресса, связанного с «простоем» из-за коронавирусных ограничений до болезни композитора. Ранее в Сети появлялись домыслы о возможной онкологии Игоря Крутого.

Напомним, что в 2000-х врачи обнаружили у него образование в поджелудочной железе. Ему была проведена срочная операция. В шоу «Судьба человека» Крутой рассказывал: «Врачи исполосовали меня, но, слава богу, с тех пор прошло уже 20 лет. Мне дали пожить, чтобы родилась Саша, и я написал песни!», — делился откровенно он.

А несколько лет назад в СМИ попала информация о том, что Крутой болен диабетом. Тогда журналисты узнали, что эта болезнь и спровоцировала резкое похудение народного артиста. В своих интервью он подчеркивал, что серьезного повода для волнений у его близких сейчас нет, пишет издание «7 Дней».

Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram