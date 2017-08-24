Бокс, День шахтера, рыбалка, отдых с детьми: самые интересные фото и видео из Instagram звезд за выходные
Минувшей ночью в Неваде состоялся ставший уже легендарным боксерский поединок Флойда Маквезера против Конора Макгрегора. Виктория Лопырева лично прилетела в США, чтобы посмотреть поединок. Кроме того, в Instagram посол чемпионата мира по футболу-2018 поделилась снимком с живой легендой бокса — Майком Тайсоном. А Ксения Бородина с подругами, Дмитрий Тарасов и многие другие знаменитости смотрели бокс дома. Анна Седокова даже посетовала, что поспала всего два часа после двух концертов ради того, чтобы посмотреть поединок.
Валерия, Анита Цой, Ани Лорак, Натали и другие звезды поздравили горняков с днем Шахтера. Саша Савельева похвасталась спуском в шахту, а Оксана Федорова рассказала о посещении нефтяного месторождения.
Бородинцы, дорогие шахтеры, не смотря на погоду, мне с вами было очень тепло. Спасибо за фантастический приём, за ваши искренность и теплоту. ❤️❤️❤️Тот момент концерта, когда уже захотелось рассмотреть вас поближе. 😉 #деньшахтера #бородино #красноярскийкрай #суэк #концерт #valeriya #concert
Публикация от VALERIYA (@valeriya)
Жасмин вместе с супругом Иланом Шором появилась на праздновании Дня независимости Молдовы, а Полина Гагарина прилетела на выступление в Кишинев.
Насыщенное утро, а ведь день еще только начался! 😃 С любимым мужем открыли праздник, прошли с парадом, возложили цветы у памятника основоположнику города Василе Лупу и сейчас отправляемся на авиашоу ✈️ Ну а вечером ждем всех на концерте! 💃🏻🎤 #ПевицаЖасмин #Оргеев #Деньнезависимости #Молдова __________________________________________________O dimineață plină de evenimente, dar asta abia e începutul! Împreună cu iubitul soț am inaugurat sărbătoarea dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova. Am depus flori la Monumentul Vasile LUPU și am urmărit un show aviatic de excepție✈️ Deseară Vă așteptăm pe toți la un concert grandios! 💃🏻🎤 #InterpretaJasmin #Orhei #Ziuaindependenței
Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)
Светлана Пермякова вновь вышла на сцену в образе Светки из команды КВН «Парма» — в Сочи состоялась встреча «выпускников» КВН. А другая яркая звезда КВН - Марина Федункив сегодня отмечает день рождения.
Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova)
Сегодня День Рождения у прекрасной актрисы , смешной и талантливой Марины Федункив! @marina_phedunkiv ! Марина, от всей души поздравляю тебя с Днем Рождения! желаю еще больше любви зрителей, еще больше ролей и новых образов! работать с тобой на проекте "Love is..." было сплошное удовольствие-невероятно смешно и весело. всего тебе самого лучшего. это видео наших незабываемых танцев из ближайших серий ... надеюсь никто из тнт не отругает за этот небольшой спойлер... С днем Рождения, Марина ! #МаринаФедункив #СергейЛазарев #Тнт #ЛавИз #Loveis
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
Анна Семенович провела время в деревне, а также впервые подоила козу. Мария Захарова опубликовала селфи с подписью «Вот такие мы – ватницы». А Алсу, Катерина Шпица и Глюкоза поделились летними снимками в белых кружевных нарядах.
Поздравьте меня , первый раз в жизни дою козу 😜 мне кажется ей нравится 🙈👌🏼 Профи #анясеменович #деревенскаяжизнь #хорошийдень #позитивщики❤️❤️❤️
Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)
Ирина Дубцова и Екатерина Стриженова отдохнули на рыбалке. А певица МакSим показала, как укрощает надувного дельфина.
Да,кричу дурным голосом...потому,что уже две рыбы сорвались с крючка,а поймать же хочется!!! #карп #рыбалка #форелевоехозяйство #адлер Но не волнуйтесь-дочь отпустила карпика обратно в озеро!!!
Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)
Женщине четвёртый десяток как бы 🙃😅🤣🤣
Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)
Максим Галкин выложил милое видео с дочкой Лизой: «Наша доморощенная Кармен».
Наша доморощенная Кармен 💃🔥 #елизаветагалкина #кармен #дети #танцы #большойбалетдлямаленьких #детитанцуют #максимгалкин #carmen #ballet
Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша (он же Гном Гномыч) познакомился с Александром Овечкиным. А Наде Песковой подарили померанского шпица.
Дядю Колю , Дядю Филиппа, Дядю Максима , дядю Диму не стеснялся , а тут застеснялся и растерялся 🙈Все таки мировая звезда хоккея, мой кумир и мой тезка - Александр Овечкин @aleksandrovechkinofficial 💪🏻🏒 ps зато без камеры мы пообщались потом ) Рад был встрече , буду болеть за Сашу на Олимпиаде в Корее💪🏻
Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)
Ааааааааа🙈🙊🙉 Подарили 😍😍😍 У кого есть Померанский шпиц, поделитесь с нами секретами воспитания . #надеждапескова #счастьюнетпредела
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
Елена Кулецкая с дочкой Никой отдыхает в Ереване. А Анна Нетребко показала, на какой карусели рискнул прокатиться ее сын Тьяго — 120 метров над землей!
Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago
Фото: instagram