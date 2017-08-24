Дядю Колю , Дядю Филиппа, Дядю Максима , дядю Диму не стеснялся , а тут застеснялся и растерялся 🙈Все таки мировая звезда хоккея, мой кумир и мой тезка - Александр Овечкин @aleksandrovechkinofficial 💪🏻🏒 ps зато без камеры мы пообщались потом ) Рад был встрече , буду болеть за Сашу на Олимпиаде в Корее💪🏻

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Авг 27 2017 в 3:28 PDT