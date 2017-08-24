Чем запомнились последние выходные этого лета (26-27 августа)

Минувшей ночью в Неваде состоялся ставший уже легендарным боксерский поединок Флойда Маквезера против Конора Макгрегора. Виктория Лопырева лично прилетела в США, чтобы посмотреть поединок. Кроме того, в Instagram посол чемпионата мира по футболу-2018 поделилась снимком с живой легендой бокса — Майком Тайсоном. А Ксения Бородина с подругами, Дмитрий Тарасов и многие другие знаменитости смотрели бокс дома. Анна Седокова даже посетовала, что поспала всего два часа после двух концертов ради того, чтобы посмотреть поединок.

Валерия, Анита Цой, Ани Лорак, Натали и другие звезды поздравили горняков с днем Шахтера. Саша Савельева похвасталась спуском в шахту, а Оксана Федорова рассказала о посещении нефтяного месторождения.

Жасмин вместе с супругом Иланом Шором появилась на праздновании Дня независимости Молдовы, а Полина Гагарина прилетела на выступление в Кишинев.

Насыщенное утро, а ведь день еще только начался! 😃 С любимым мужем открыли праздник, прошли с парадом, возложили цветы у памятника основоположнику города Василе Лупу и сейчас отправляемся на авиашоу ✈️ Ну а вечером ждем всех на концерте! 💃🏻🎤 #ПевицаЖасмин #Оргеев #Деньнезависимости #Молдова __________________________________________________O dimineață plină de evenimente, dar asta abia e începutul! Împreună cu iubitul soț am inaugurat sărbătoarea dedicată Zilei Independenței Republicii Moldova. Am depus flori la Monumentul Vasile LUPU și am urmărit un show aviatic de excepție✈️ Deseară Vă așteptăm pe toți la un concert grandios! 💃🏻🎤 #InterpretaJasmin #Orhei #Ziuaindependenței

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)

Светлана Пермякова вновь вышла на сцену в образе Светки из команды КВН «Парма» — в Сочи состоялась встреча «выпускников» КВН. А другая яркая звезда КВН - Марина Федункив сегодня отмечает день рождения.

#КВН #Сочи #МыНачинаемКВН

Публикация от Svetlana Permyakova (@s_permyakova)

Сегодня День Рождения у прекрасной актрисы , смешной и талантливой Марины Федункив! @marina_phedunkiv ! Марина, от всей души поздравляю тебя с Днем Рождения! желаю еще больше любви зрителей, еще больше ролей и новых образов! работать с тобой на проекте "Love is..." было сплошное удовольствие-невероятно смешно и весело. всего тебе самого лучшего. это видео наших незабываемых танцев из ближайших серий ... надеюсь никто из тнт не отругает за этот небольшой спойлер... С днем Рождения, Марина ! #МаринаФедункив #СергейЛазарев #Тнт #ЛавИз #Loveis

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Анна Семенович провела время в деревне, а также впервые подоила козу. Мария Захарова опубликовала селфи с подписью «Вот такие мы – ватницы». А Алсу, Катерина Шпица и Глюкоза поделились летними снимками в белых кружевных нарядах.

Ирина Дубцова и Екатерина Стриженова отдохнули на рыбалке. А певица МакSим показала, как укрощает надувного дельфина.

Женщине четвёртый десяток как бы 🙃😅🤣🤣

Публикация от Марина Максимова (@maksimartist)

Максим Галкин выложил милое видео с дочкой Лизой: «Наша доморощенная Кармен».

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Саша (он же Гном Гномыч) познакомился с Александром Овечкиным. А Наде Песковой подарили померанского шпица.

Елена Кулецкая с дочкой Никой отдыхает в Ереване. А Анна Нетребко показала, на какой карусели рискнул прокатиться ее сын Тьяго — 120 метров над землей!

Парк 2😂120 м🙈🎡park 2 up 120 m

Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago

Фото: instagram