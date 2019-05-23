Бойфренду Хайден Панеттьери грозит 4 года тюрьмы за ее избиение

В начале мая бойфренд 30-летней актрисы и певицы Хайден Панеттьери напал на нее в ее же доме. Сначала они поругались в баре, а по возвращении в особняк Брайан Хикерсон избил ее. После на теле актрисы остались синяки и ссадины. Брайана арестовали, но уже на следующий день отпустили под залог в 50 тысяч долларов.
Фото: Getty Images
Родные Хайден переживают за ее безопасность как никогда раньше, ведь она продолжает жить с человеком, который поднял на нее руку. Это было не первое проявление агрессии со стороны Брайана: в прошлом году он подрался с собственным отцом на глазах у Хайден.
Недавно парочку заметили гуляющей в парке, влюбленные ситуацию не комментируют.
Фото: Picture Alliance
Напомним, до отношений с Хикерсоном Панеттьери жила фактическим браком с украинским боксером Владимиром Кличко. У них есть общая 4-летняя дочь Кайа Евдокия.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Picture Alliance, Getty Images
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