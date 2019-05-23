Бойфренду Хайден Панеттьери грозит 4 года тюрьмы за ее избиение

Родные Хайден переживают за ее безопасность как никогда раньше, ведь она продолжает жить с человеком, который поднял на нее руку. Это было не первое проявление агрессии со стороны Брайана: в прошлом году он подрался с собственным отцом на глазах у Хайден.

Недавно парочку заметили гуляющей в парке, влюбленные ситуацию не комментируют.