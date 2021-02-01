Бойфренд Риты Дакоты рассказал о темном прошлом: «Я пил и абьюзил»

Он совершенно не понимал, что ему делать со своей жизнью, к чему стремиться и куда идти.

Он признался, что у него были значительные комплексы по поводу внешности и огромные проблемы в отношениях:

«Меня предавали, обесценивали и изменяли. Я абьюзил сам и меня абьюзили. Я настрадался и сам причинил много боли», — признается Белогай, добавив, что даже был женат.

Однако справиться с собой ему удалось — он избавился от вредных привычек, попробовал духовные практики и изменил режим питания. Все это помогло ему пересмотреть свою жизнь, изменить ее в лучшую сторону и найти настоящие, гармоничные отношения.