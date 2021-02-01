Бойфренд Риты Дакоты рассказал о темном прошлом: «Я пил и абьюзил»
Фото: www.instagram.com/easyg.guy/?hl=ru
Рита Дакота уже давно оправилась от расставания с супругом Владом Соколовским — ведь рядом с ней настоящий мужчина, сильный, надежный и привлекательный. Клипмейкер Федор Белогай вызывает безусловную симпатию поклонников певицы, однако сам он признается, что был таким не всегда.
«Я вырос в маленьком и не самом благополучном городке Бердск в Новосибирской области. Алкоголь, сигареты, наркотики, ужасные компании, полное отсутствие осознанности — лучшие друзья каждого второго пацана из тех мест, откуда я родом. Я был максимально далек от того, что происходит со мной сейчас. Я пил, курил, много тусовался, общался непонятно с кем, ел все подряд», — рассказывает Фёдор.
Он совершенно не понимал, что ему делать со своей жизнью, к чему стремиться и куда идти.
Он признался, что у него были значительные комплексы по поводу внешности и огромные проблемы в отношениях:
«Меня предавали, обесценивали и изменяли. Я абьюзил сам и меня абьюзили. Я настрадался и сам причинил много боли», — признается Белогай, добавив, что даже был женат.
Однако справиться с собой ему удалось — он избавился от вредных привычек, попробовал духовные практики и изменил режим питания. Все это помогло ему пересмотреть свою жизнь, изменить ее в лучшую сторону и найти настоящие, гармоничные отношения.
Фото и видео: Instagram Федора Белогая
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