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Богомолов без Собчак, Седокова с мужем и другие на премьере продолжения «Секса в большом городе»

10 декабря в кинотеатре «Москва» состоялась премьера долгожданного продолжения культового сериала «Секс в большом городе» под новым названием «И просто так». Показ первого эпизода шоу представил онлайн-кинотеатр Amediateka при поддержке журнала Glamour. Мероприятие посетили многие звезды российского шоу-бизнеса: Александр Рогов, Анна Седокова, Константин Богомолов, Александр Раппопорт, Евгений Сангаджиев, Маша Янковская, группа «Фрукты» и многие другие.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Константин Богомолов

Фото: Пресс-служба

«И просто так» является сиквелом легендарного сериала о жизни четырех подруг, события которого развиваются 20 лет спустя после его окончания. Несмотря на то, что одной из главных героинь картины Саманты больше нет рядом со зрителями, Кэрри, Миранда и Шарлотта доказали, что их дружба осталась все такой же крепкой.

На премьере был замечен режиссер и супруг Ксении Собчак Константин Богомолов, который появился на красной дорожке в одиночестве.

Анна Седокова примерила на себе образе модной писательницы удобно расположившись в кресле в ярком красном платье. Звезда дополнила образ распущенными волосами и стильными босоножками в тон платью.

Анна Седокова

Анна Седокова

Фото: Пресс-служба

«Мы рады представить для всех любителей и фанатов сериала «Секс в большом городе» его продолжение «И просто так» в нашем онлайн-кинотеатре. Прошло более 15 лет с момента последней серии и возвращение наших любимых героинь на экраны — настоящий новогодний подарок», — поделилась впечатлениями генеральный директор Amediateka Татьяна Калита.

Стилист и телеведущий Александр Рогов тоже позировал на фоне декораций комнаты Кэрри Брэдшоу в аутфите в коричневых оттенках.

Александр Рогов

Александр Рогов

Фото: Пресс-служба

В продолжении сериала мы встретим как старых персонажей — мистера Бига и любимчика многих Эйдана, так и познакомимся с новыми. Одной из близких подруг Кэрри станет комедиантка в исполнении Сары Рамирес.

Актриса Ирина Чеснокова примерила яркое розовое платье с объемными слоями, дополнив его черными колготками и разноцветными туфлями.

Ирина Чеснокова

Ирина Чеснокова

Фото: Пресс-служба

Сериал «И просто так» доступен в онлайн-кинотеатре Amediateka с 10 декабря.

Фото: пресс-служба

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