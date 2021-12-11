Богомолов без Собчак, Седокова с мужем и другие на премьере продолжения «Секса в большом городе»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
«И просто так» является сиквелом легендарного сериала о жизни четырех подруг, события которого развиваются 20 лет спустя после его окончания. Несмотря на то, что одной из главных героинь картины Саманты больше нет рядом со зрителями, Кэрри, Миранда и Шарлотта доказали, что их дружба осталась все такой же крепкой.
На премьере был замечен режиссер и супруг Ксении Собчак Константин Богомолов, который появился на красной дорожке в одиночестве.
Анна Седокова примерила на себе образе модной писательницы удобно расположившись в кресле в ярком красном платье. Звезда дополнила образ распущенными волосами и стильными босоножками в тон платью.
Фото: Пресс-служба
«Мы рады представить для всех любителей и фанатов сериала «Секс в большом городе» его продолжение «И просто так» в нашем онлайн-кинотеатре. Прошло более 15 лет с момента последней серии и возвращение наших любимых героинь на экраны — настоящий новогодний подарок», — поделилась впечатлениями генеральный директор Amediateka Татьяна Калита.
Стилист и телеведущий Александр Рогов тоже позировал на фоне декораций комнаты Кэрри Брэдшоу в аутфите в коричневых оттенках.
Фото: Пресс-служба
В продолжении сериала мы встретим как старых персонажей — мистера Бига и любимчика многих Эйдана, так и познакомимся с новыми. Одной из близких подруг Кэрри станет комедиантка в исполнении Сары Рамирес.
Актриса Ирина Чеснокова примерила яркое розовое платье с объемными слоями, дополнив его черными колготками и разноцветными туфлями.
Фото: Пресс-служба
Сериал «И просто так» доступен в онлайн-кинотеатре Amediateka с 10 декабря.
Фото: пресс-служба