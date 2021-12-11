Богомолов без Собчак, Седокова с мужем и другие на премьере продолжения «Секса в большом городе»

«И просто так» является сиквелом легендарного сериала о жизни четырех подруг, события которого развиваются 20 лет спустя после его окончания. Несмотря на то, что одной из главных героинь картины Саманты больше нет рядом со зрителями, Кэрри, Миранда и Шарлотта доказали, что их дружба осталась все такой же крепкой.

На премьере был замечен режиссер и супруг Ксении Собчак Константин Богомолов, который появился на красной дорожке в одиночестве.

Анна Седокова примерила на себе образе модной писательницы удобно расположившись в кресле в ярком красном платье. Звезда дополнила образ распущенными волосами и стильными босоножками в тон платью.