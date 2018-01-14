33-летняя Юлия Пересильд опубликовала в своем микроблоге снимок из недавней фотосессии и покорила фолловеров женственностью.

Как правило, актриса Юлия Пересильд предпочитает сдержанные образы и не фотографируется в обнаженном виде. Но в недавней фотосессии звезда фильма «Холодное танго» была близка к этому — она позировала в нежной шелковой комбинации. «Безумно женственно и не вульгарно», «Красавица Юлия», «Потрясающее фото», — прокомментировали кадр подписчики Пересильд.