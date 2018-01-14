«Богиня женственности»: Юлия Пересильд удивила одновременно нежным и откровенным фото
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33-летняя Юлия Пересильд опубликовала в своем микроблоге снимок из недавней фотосессии и покорила фолловеров женственностью.
@esquireru @antonjanchik @rado #всемдобройночи#отыгралагрозу#спасибозрителям#старыйновыйгод Всем доброй Ночи!!! ❤️❤️❤️#Любите ли вы театр так, как люблю его я# вот что хочется сегодня написать. Какое манкое , любимое место Театр. Там можно быть лучше , красивее , трагичнее , смешнее... можно быть любой. Сцена лечит. Даёт силы. Даёт Жизнь. Спасибо зрителям❤️❤️❤️