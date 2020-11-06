«Богиня»: Роковая красотка Юлия Такшина демонстрирует свои пышные формы в маленьком черном платье
Фото: www.instagram.com/uliatakshina/?hl=ru
Роковая красотка Юлия Такшина продемонстрировала потрясающую фигуру в элегантном черном платье на бретелях, которое подчеркивает ее прекрасные формы.
«Основная задача цвета — служить выразительности. Согласны? Что для вас выражают цвета?», — пишет Юлия.
Ее образы всегда подобраны со вкусом и неизменно вызывают восхищение поклонников актрисы.
«Юленька, какая же вы очаровательная и актриса замечательная, я наблюдаю за вами в фильмах, очень, очень нравитесь», «Цвета ничего не значат, когда рядом с ними такая красивая женщина», «Вы сама есть выражение всех цветов», «Неземная красотка! Фото просто класс», «Цвета выражают сиюминутное настроение, чувство прекрасного, оттенки жизни», «Хорошее сочетание, романтично», «Вы вообще не меняетесь! Вечная красота», «Боже, вы богиня, ну нельзя быть такой красивой», «На каждом фото вы прекрасны, Юлия, но 3-е лучше всего подчеркивает вашу женственность и гамму ощущений», «Шикарная женщина!», «Свет — вот главное в выразительности фото. Но даже свет не заменит красоту, он может ее только подчеркнуть. вы просто красавица!».
Фото и видео: Instagram Юлии Такшиной
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