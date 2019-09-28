«Богиня»: Полина Диброва восхитила Сеть платьем с экстремальными разрезами

Тем не менее, пока одни восхищаются бесконечными кадрами из фотосессий, Диброва признается, что многие снимки ее не сразу впечатляют. Так, например, случилось с фотографией, сделанной несколько лет назад. «А у вас такое бывало? Те фотографии, что раньше казались не самыми лучшими, через пару тройку лет идеально заходят 🤭😂Смотришь и думаешь, чего сомневалась и раздумывала», — написала Полина под снимком в длинном черном платье с экстремальными разрезами.