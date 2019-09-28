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«Богиня»: Полина Диброва восхитила Сеть платьем с экстремальными разрезами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Диброва

Фото: Instagram Полины Дибровой

В Сети обсуждают провокационный образ супруги Дмитрия Диброва.

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина — успешная фотомодель. Сложно поверить в то, что 30-летняя красотка — мама троих детей.

Тем не менее, пока одни восхищаются бесконечными кадрами из фотосессий, Диброва признается, что многие снимки ее не сразу впечатляют. Так, например, случилось с фотографией, сделанной несколько лет назад. «А у вас такое бывало? Те фотографии, что раньше казались не самыми лучшими, через пару тройку лет идеально заходят 🤭😂Смотришь и думаешь, чего сомневалась и раздумывала», — написала Полина под снимком в длинном черном платье с экстремальными разрезами.

«Богиня», «Королева», «Истинная леди», «Заманчивое платье», « По-моему на любой фотографии вы прекрасны)))», «Полиночка, - хороша!!!», «Сексуально) в вас проснулась настоящая женщина», «Полина Васильевна,вы просто огонь !)», — восхищаются фолловеры.

А вам нравится Полина Диброва?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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