«Богиня»: Лиза Арзамасова покорила поклонников роскошным платьем в изумрудном оттенке

Лиза Арзамасова – талантливая актриса, на которой великолепно смотрится любая эпоха, и сегодня она снова доказала это, покорив своих поклонников изысканным образом в шикарном платье в пол глубокого изумрудного оттенка. Образ дополняет высокая прическа, которая подчеркнула лебединую шею артистки.

«Из сундука», – написала Лиза под постом.

Шикарный образ актрисы вновь привел в восторг ее поклонников:

«Ваш Сундук, Лизонька продолжает приятно удивлять. Сколько же ещё шедевров вмещает в себя!? Вам, Лиза огромного здоровья и великолепного настроения!», «Похожа на царскую особу», «Цвет настроения изумруд!! Очень красиво!!», «Сколько красивых фотографий в этом сундуке ещё запрятанного, образ шикарный», «Боже, Лиза! Аж картинку приблизила! Вы очень красивая. Богиня! Не побоюсь этого слова, как любят нынче говорить. Шикарно», «Тут прям что-то от Малефисенты есть))) не знаю почему мне так показалось)», «Прекрасная Богиня!», «Как нереально красиво сочетаются цвет, фактура и грация Лизы», «Ух ты!!! Восхитительно!!! Глаз не отвести!!», «Елизавета, вы шикарны!!».