«Богиня красоты»: стройная Елена Корикова порадовала поклонников новыми пляжными фото

«Супер-женщина»,

«Какая же вы красавица, Елена!!!! Ничего с вами года не делают!!!! Богиня юности и красоты!!!!!»,

«Помню как смотрела ""Бедную Настю" ,Вы казались мне принцессой из сказки, не могла поверить, что Вы настоящая))) . Так здорово, что есть возможность написать это и поблагодарить, что Вы такая есть)))»,

«Умница и красавица!!! Счастья Вам!»,

«Изящная и обворожительная», - завалили поклонники комплиментами (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).