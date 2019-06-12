«Богиня красоты»: стройная Елена Корикова порадовала поклонников новыми пляжными фото

Актриса театра и кино Елена Корикова проводит отпуск за границей. Там она наслаждается местными красотами и теплым Адриатическим морем.
Из отпуска Корикова публикует фотографии в Instagram. Новый снимок актрисы порадовал ее поклонников. На нем стройная и счастливая актриса позирует на берегу во время заката. «Из Черногории с ❤️», - подписала артистка фотографию.
«Супер-женщина»,
«Какая же вы красавица, Елена!!!! Ничего с вами года не делают!!!! Богиня юности и красоты!!!!!»,
«Помню как смотрела ""Бедную Настю" ,Вы казались мне принцессой из сказки, не могла поверить, что Вы настоящая))) . Так здорово, что есть возможность написать это и поблагодарить, что Вы такая есть)))»,
«Умница и красавица!!! Счастья Вам!»,
«Изящная и обворожительная», - завалили поклонники комплиментами (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Известность пришла к Елене Кориковой после главных ролей в сериале «Бедная Настя» и фильме «Барышня-крестьянка». На счету Кориковой 39 фильмов. Сейчас актриса в основном играет в театре.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ ELLO
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