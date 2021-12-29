Дважды брошенная жена Жигунова призналась, что все еще ждет его возвращения

Актеры впервые поженились в 1986 году, а спустя 4 года у пары родилась дочь Мария. Однако семейное счастье было разрушено спустя 20 лет, когда Жигунов снимался в сериале «Моя прекрасная няня». Их сценический роман с героиней Анастасии Заворотнюк перерос в реальный, из-за чего актер покинул семью и развелся с супругой. Отношения с «няней Викой» продлились около года, после чего Сергей раскаялся и попытался вернуться к Вере. Она простила его, и в 2009 году Новикова и Жигунов вновь стали супругами.

Однако спустя 10 лет после второй свадьбы актеры вновь расстались и в 2020 году официально развелись. И в очередной раз из-за нового увлечения Жигунова — он завел роман с журналисткой Викторией Ворожбит.

Несмотря на это, Вера Новикова все еще думает о том, что существует вероятность восстановления их брака. Данные мысли она не отрицает. «Разлюбила ли я его? Нет. Верю, что снова вернется? Никогда не говори никогда. Сейчас я просто живу», — откровенно поделилась она во время разговора с порталом «Экспресс газета».

Также актриса отметила, что не держит зла на бывшего супруга по той причине, что они вместе воспитывают их общую дочь. «Мы навсегда останемся родными. Мы ничего не делим. Созваниваемся, решаем какие-то вопросы. У нас же дочка», — подытожила Новикова.