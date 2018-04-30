Боевая девчонка! Игорь Николаев рассказал о характере младшей дочери

Певец и его супруга часто делятся в социальных сетях фотографиями и видео с Вероникой. «Не могу не делиться с людьми маленькими радостями, которые происходят в нашей семье. Народная молва у нас хорошо работает – все равно все всё узнают», — говорит музыкант.

Напомним, у Игоря Николаева есть старшая дочь Юлия, которая проживает в Америке. Вероника стала вторым ребенком музыканта и первым для Юлии Проскуряковой.