Блондинку Собчак с гладкой укладкой раскритиковали за необычный образ и сравнили с Леди Гагой
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото шоуменом Александром Гудковым и проанонсировала их совместный проект. На снимке Собчак запечатлена в образе блондинки с гладкой укладкой и с пластырем на носу (недавно она его сломала).
«Скоро что-то будет», — заинтриговала она подписчиков.
И, если Гудкову досталось немало комплиментов от подписчиков, то Ксению раскритиковали за неудачный образ.
«Леди Гага вылитая», «Зачем "косить" под кого-то?», «Гудков неземной — лучший», «Ксения, бегите от него, раньше ваш юмор был тоньше», «Гага, ты ли это?», «Собчак косит под Гагу», — посыпались комментарии.
А как вам Ксения в роли пепельной блондинки? Нравится образ?
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак и Константина Богомолова
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