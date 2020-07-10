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Блондинку Собчак с гладкой укладкой раскритиковали за необычный образ и сравнили с Леди Гагой

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Ксения Собчак

Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак изменила внешность для совместного с Александром Гудковым проекта. Но ее преображение приняли не все.

Ксения Собчак опубликовала в Instagram фото шоуменом Александром Гудковым и проанонсировала их совместный проект. На снимке Собчак запечатлена в образе блондинки с гладкой укладкой и с пластырем на носу (недавно она его сломала).

«Скоро что-то будет», — заинтриговала она подписчиков.

И, если Гудкову досталось немало комплиментов от подписчиков, то Ксению раскритиковали за неудачный образ.

«Леди Гага вылитая», «Зачем "косить" под кого-то?», «Гудков неземной — лучший», «Ксения, бегите от него, раньше ваш юмор был тоньше», «Гага, ты ли это?», «Собчак косит под Гагу», — посыпались комментарии.

А как вам Ксения в роли пепельной блондинки? Нравится образ?

Фото и видео: Instagram Ксении Собчак и Константина Богомолова

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