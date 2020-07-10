Блондинку Собчак с гладкой укладкой раскритиковали за необычный образ и сравнили с Леди Гагой

И, если Гудкову досталось немало комплиментов от подписчиков, то Ксению раскритиковали за неудачный образ.

«Леди Гага вылитая», «Зачем "косить" под кого-то?», «Гудков неземной — лучший», «Ксения, бегите от него, раньше ваш юмор был тоньше», «Гага, ты ли это?», «Собчак косит под Гагу», — посыпались комментарии.

А как вам Ксения в роли пепельной блондинки? Нравится образ?