Блондинка с каре: Нюша после смены имиджа появилась в шоу Ивана Урганта

Певица Нюша часто показывала в Instagram, как экспериментирует со сменой имиджа. То она примеряла длинные рыжие локоны с челкой, то фотографировалась с белоснежными длинными волосами и прямым пробором. Но все изменения были для студийных фотосессий или съемок клипов – Нюша искала новую себя.

И вот она решилась изменить внешность уже в реальности. В студию программы «Вечерний Ургант» 28-летняя певица пришла блондинкой с каре.

Для съемок Нюша выбрала короткий топ, куртку ярко-зеленого цвета, экстремально короткую юбку и белые кроссовки.