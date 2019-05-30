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Блондинка с каре: Нюша после смены имиджа появилась в шоу Ивана Урганта

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Нюша

Фото: Instagram
Ведущий попытался выведать у певицы имя ее маленькой дочки.

Певица Нюша часто показывала в Instagram, как экспериментирует со сменой имиджа. То она примеряла длинные рыжие локоны с челкой, то фотографировалась с белоснежными длинными волосами и прямым пробором. Но все изменения были для студийных фотосессий или съемок клипов – Нюша искала новую себя.

И вот она решилась изменить внешность уже в реальности. В студию программы «Вечерний Ургант» 28-летняя певица пришла блондинкой с каре.

Для съемок Нюша выбрала короткий топ, куртку ярко-зеленого цвета, экстремально короткую юбку и белые кроссовки.

Как всегда, во время съемок много шутили, и Иван Ургант попытался выведать, как же Нюша с мужем Игорем Сивовым назвали дочь. Певица не поддалась на «провокации», рассказала лишь, что это старинное русское имя. Напомним, девочке уже полгода, но родители до сих пор скрывают ее и не называют имени. А между собой мама с папой шутливо зовут дочь Леди Слюнкин.

«Ей это пока не нужно. Возраст нежный. А когда почувствуем, что время пришло, все расскажем», - признавалась ранее Нюша.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ NYUSHA Music

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