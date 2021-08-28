Блондин и брюнет: Шакира показала подросших сыновей от мужа-футболиста

Шакира и Жерар Пике познакомились в 2010 году. Это произошло благодаря тому, что футболист снимался в видео на песню Шакиры, ставшей официальной композицией Чемпионата мира по футболу 2010 года. Через год Шакира с помощью соцсетей рассказала о том, что встречается с Жераром Пике. Позднее у ни родились сыновья. Однако пара до сих пор официально не оформила свои отношения.