Блондин и брюнет: Шакира показала подросших сыновей от мужа-футболиста
Певица Шакира впервые за долгое время решила показать поклонникам своих подросших сыновей. Оба мальчика родились в ее браке с футболистом, защитником команды «Барселона» Жераром Пике. 44-летняя певица и ее 34-летний супруг нечасто делятся контентом с участием наследников, так что снимки стали настоящим подарком для фанатов пары.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
На кадрах, которые Шакира разместила в соцсети, она предстала в обнимку с 6-летним Сашей и 8-летним Миланом.
Семья позировала у бассейна в плавательных костюмах.
Шакира отметила, что ее старшему сыну очень понравилось подобное времяпрепровождение.
Шакира и Жерар Пике познакомились в 2010 году. Это произошло благодаря тому, что футболист снимался в видео на песню Шакиры, ставшей официальной композицией Чемпионата мира по футболу 2010 года. Через год Шакира с помощью соцсетей рассказала о том, что встречается с Жераром Пике. Позднее у ни родились сыновья. Однако пара до сих пор официально не оформила свои отношения.
Фото и видео: Instagram; Getty Images
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