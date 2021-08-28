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Блондин и брюнет: Шакира показала подросших сыновей от мужа-футболиста

Звездная пара воспитывает двоих наследников: 8-летнего Милана и его младшего брата 6-летнего Сашу. При этом дети редко сопровождают Шакиру и Жерара Пике на светских мероприятиях. Кроме того певица и футболист практически не делятся их снимками в социальных сетях. Так что семейные фото с мальчиками стали настоящим подарком для поклонников Шакиры. 44-летняя певица предстала вместе с сыновьями у бассейна в плавательных костюмах.
Блондин и брюнет: Шакира показала подросших сыновей от мужа-футболиста

Певица Шакира впервые за долгое время решила показать поклонникам своих подросших сыновей. Оба мальчика родились в ее браке с футболистом, защитником команды «Барселона» Жераром Пике. 44-летняя певица и ее 34-летний супруг нечасто делятся контентом с участием наследников, так что снимки стали настоящим подарком для фанатов пары.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Getty Images

На кадрах, которые Шакира разместила в соцсети, она предстала в обнимку с 6-летним Сашей и 8-летним Миланом.

Семья позировала у бассейна в плавательных костюмах.

Шакира отметила, что ее старшему сыну очень понравилось подобное времяпрепровождение.

Шакира и Жерар Пике познакомились в 2010 году. Это произошло благодаря тому, что футболист снимался в видео на песню Шакиры, ставшей официальной композицией Чемпионата мира по футболу 2010 года. Через год Шакира с помощью соцсетей рассказала о том, что встречается с Жераром Пике. Позднее у ни родились сыновья. Однако пара до сих пор официально не оформила свои отношения.

Фото и видео: Instagram; Getty Images

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