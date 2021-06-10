Блогер, женившийся на дочери Шойгу, рассказал, как сделал ей предложение

Предложение руки и сердца тоже было очень романтичным:

«У нас с Ксюшей есть ритуал по утрам: она готовит завтрак, я иду за кофе. И вот я подаю ей стакан с напитком, а в другой руке сжимаю кольцо. Она разжимает мой кулак — и стоит такая в шоке. Тут я опускаюсь на одно колено и говорю пламенную речь. Ксюша сразу поддержала меня, ведь тоже переживала. Это был самый счастливый момент в моей жизни. Я понимаю, что Ксения — тот человек, с которым я хочу прожить всю жизнь!».

Интересно, что после того, как об их романе стало известно, на Столярова буквально накинулись хейтеры. Многие не верят в его любовь к Ксении, полагая, что он делает это из собственных корыстных интересов.

«Это понятно, но мы полтора года встречались — и ничего. А тут совместное фото опубликовали — и я стал корыстным!», — заявил Столяров, добавив, что старается не обращать на это внимания.