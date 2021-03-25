Блогер, провозгласивший себя «гуру отношений», попался на изменах жене

После этого мужчина вышел на связь с подписчиками и признался, что изменял жене не с одной, а несколькими женщинами. Он заявил, что готов к тому, что часть его аудитории не захочет больше его слушать и придерживаться советов.

В аккаунте Деррика также появилась его жена Да’Найя. Она заявила, что давно знает об отношениях мужчины на стороне. Несколько раз супруга уходила от него и подавала на развод. Однако паре удалось уладить конфликт после того, как она «увидела сдвиг и изменения в его характере». Женщина в очередной раз простила его и вернулась в семью.