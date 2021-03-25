Блогер, провозгласивший себя «гуру отношений», попался на изменах жене
Фото: Instagram/@derrickjaxn
О проблемах в семье блогера рассказала одна из его любовниц по имени Кэндис де Медейрос. По ее словам, она встречалась с Дерриком на протяжении нескольких лет. На день рождения блогера девушка осталась у него дома и спала в постели, где Джаксн отдыхает вместе со своей женой. В доказательство своих слов девушка привела переписку с бывшим возлюбленным, а также показала совместные фотографии.
После этого мужчина вышел на связь с подписчиками и признался, что изменял жене не с одной, а несколькими женщинами. Он заявил, что готов к тому, что часть его аудитории не захочет больше его слушать и придерживаться советов.
В аккаунте Деррика также появилась его жена Да’Найя. Она заявила, что давно знает об отношениях мужчины на стороне. Несколько раз супруга уходила от него и подавала на развод. Однако паре удалось уладить конфликт после того, как она «увидела сдвиг и изменения в его характере». Женщина в очередной раз простила его и вернулась в семью.
Фото: Instagram/@derrickjaxn
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