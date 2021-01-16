Блогер-миллионник Катя Клэп выходит замуж за коллегу BadComedian

Екатерина Трофимова, известная как Катя Клэп, в своем блоге на YouTube сообщила фанатам радостную новость — она выходит замуж. Предложение ей сделал ее возлюбленный и коллега - автор кинообзоров Евгений Баженов, больше известный как BadComedian. Молодые люди находятся в романтических отношениях уже более четырех лет. В опубликованном видео невеста продемонстрировала кольцо от жениха от известного бренда.

«Как это неловко сейчас показывать... Как вообще люди говорят — я выхожу замуж? Мне не нравится это слово. Обручена?... Это не рофл, не кликбейт, просто я плохо преподношу серьезные темы», — поделилась искренними эмоциями с поклонниками звезда.

Кстати, напомним, что Катя Клэп получила свою известность в 2014 году. Ее канал TheKateClapp вошел десятку самых успешных блогов России на тот момент. На видеохостинге девушка выкладывала видео с забавными моментами из жизни, рассказывала о путешествиях и интересных встречах. А ее избранник, BadComedian начал заниматься обзорами фильмов, будучи студентом РГТЭУ. Вдохновил его на это знаменитый фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», который очень не понравился Евгению, и тот решил высказать свое мнение в интернете. Совсем скоро его деятельность получила бешеную популярность.