Блогер-миллионник Амина Tenderlybae: «Считаю себя ребенком»

Я такая же, как и мои ровесники

Я ничем не отличаюсь от сверстников. Я люблю музыку, фильмы и прогулки по паркам, как и большинство моих ровесников. И я все еще чувствую себя ребенком. Ко мне даже окружающие относятся, как к малышке.

Личное — для себя

В последнее время я уделяю своим страницам на разных ресурсах не так много времени, как раньше. В прежние времена я могла открыто говорить о своей личной жизни. А теперь не вижу смысла снимать по сотне сториз в день и выкладывать их в Сеть. Зачем? Раньше я спокойно делилась самым сокровенным. Теперь мне это дается сложнее. Оставляю личное для себя.