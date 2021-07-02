Блогер-миллионник Амина Tenderlybae: «Считаю себя ребенком»
Амина Tenderlybae (Амина Мирзоева) в авторской колонке для Passion.ru рассказала, как ей пришла в голову идея записывать видеоблоги и стримы, когда обнаружила в себе талант певицы и почему считает, что для творчества музыкальное образование не обязательно. Также Амина приоткрыла тайну, на что потратила свой первый гонорар.
Эти глаза напротив
Я родилась в мае 2002 года в Москве, в полной семье. Моя бабушка была дирижером, мамуля любила петь. Несколько лет назад мне пришла идея записать видео перед камерой. Получилось это спонтанно. В это же время я получила из интернет-магазина защитную маску для лица. Она лежала передо мной, и я подумала: «Почему бы и нет». Надела ее, и с тех пор маска — неотъемлемая часть моего имиджа.
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Мне постоянно задают вопросы, почему я в ней? Это уже часть меня, моя фишка. И если кто-то встретит меня на улице без маски, то и не догадается, что это я. А в маске все наоборот. Когда я только начинала свой путь блогера, подумала, что одной лишь маски мне, пожалуй, недостаточно. Нужно было придумать что-то такое, что отличало бы мою внешность от других. Задача осложнялась тем, что половина лица всегда закрыта. Тогда я вставила в один глаз линзу голубого цвета. Теперь так и хожу: с карим и голубым глазом.
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Таланту образование не нужно
Музыкой я занялась пару лет назад. Я пела перед камерой, играя на укулеле. У меня нет музыкального образования. Есть люди просто талантливые, они могут справиться и без него. Правда, когда-то я начинала ходить на уроки вокала. Но вскоре поняла, что педагог учит меня петь так, как поют все, ломал меня под себя. Занятия я быстро бросила. Кстати, я всегда пою живьем, маска мне совершенно не мешает.
В творчестве, кроме поклонников, меня очень поддерживают мама и сестра. Им нравится, чем я занимаюсь.
Первый гонорар
Свои первые самостоятельные деньги я заработала будучи еще подростком. Через два дня после того, как я начала свою деятельность, я получила 5 тысяч рублей и отдала их маме на кредит. С мамой у нас очень близкие и доверительные отношения, полное взаимопонимание. Я обо всем могу ей рассказать и попросить совета. Больше всего на свете я боюсь огорчить ее. К деньгам я отношусь просто… Еще несколько лет назад я, большой любитель обуви и сумок, могла носить реплики знаменитых брендов. Я рассуждала так: «Нет много денег, ну и ладно». Теперь, когда я зарабатываю больше, я пересмотрела свои взгляды. Сейчас у меня брендовые вещи, но я все равно не делаю из этого фетиш.
Фото: Фото из личного архива героини для Passion.ru
Я такая же, как и мои ровесники
Я ничем не отличаюсь от сверстников. Я люблю музыку, фильмы и прогулки по паркам, как и большинство моих ровесников. И я все еще чувствую себя ребенком. Ко мне даже окружающие относятся, как к малышке.
Личное — для себя
В последнее время я уделяю своим страницам на разных ресурсах не так много времени, как раньше. В прежние времена я могла открыто говорить о своей личной жизни. А теперь не вижу смысла снимать по сотне сториз в день и выкладывать их в Сеть. Зачем? Раньше я спокойно делилась самым сокровенным. Теперь мне это дается сложнее. Оставляю личное для себя.
На хейтеров я выработала иммунитет: сначала ты страдаешь, а потом привыкаешь.
Главная страсть
Музыка — моя главная страсть в жизни, но кумиров в этой отрасли у меня нет. Я понимаю, что я не смогу всю жизнь петь перед камерой, снимать стримы, вести блоги… В будущем я хочу запустить собственный бренд одежды и вкладывать деньги в недвижимость.
Фото и видео: из личного архива героини публикации, youtube-канал Tenderlybae каждый день
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