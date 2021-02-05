Блогер Ксения Хоффман рассказала, что тиктокерша Дина Саева не лечится в рехабе

Блогер Ксения Хоффман призналась, что тиктокерша Дина Саева не находится ни в каком рехабе – именно такую версию выдвинули хейтеры, когда девушка заявила, что отправится в санаторий, и возьмёт паузу, чтобы отдохнуть от соцсетей и сосредоточиться на здоровье.

Многие пользователи Сети предположили, что ради простого санатория такие жертвы не нужны, а вот в рехабе телефоны отбирают.

Об этом Хоффман рассказала в YouTube-шоу «Петя любит выпить».

«Это неправда, вранье. Я знаю, в чем проблема. Не буду раскрывать, потому что не вправе говорить об этом. Но могу сказать, что Дина Саева это очень светлый человек из мира блогинга!» , – заявила Ксения, поддерживая подругу.

Хоффман добавила, что кое-какие проблемы у девушки есть, но точно не с веществами – просто в родном Таджикистане многие недовольны тем, как девушка себя позиционирует.

«Она поехала не в наркотический рехаб, это действительно рехаб от телефона, — уверена Хоффман. — Потому что Дину Саеву из-за ее религии и принадлежности к определенной нации сыплется неоправданная волна хейта. Где-то она слишком много показала плеча, бедра, живота… Считаю ли я это правильным? Нет! Но она же человек! Она как самое хрупкое стекло в мире. Ей нужно прийти в себя. Мы обсуждали это с друзьями и сошлись на том, что рано или поздно все, кто крутится в медийной сфере, окажутся в этом рехабе».