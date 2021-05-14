Блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП
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Фото: instagram.com/bil_edward
В начале апреля блогер из Беларуси Эдуард Биль, известный в Сети как Эдвард Бил, стал виновником ДТП в центре Москвы. В аварии сильно пострадала 35-летняя Мария Артемова. После аварии Биль сразу признал вину и отметил, что готов финансово помочь семье.
Муж Марии Константин в интервью изданию «360» заявил, что блогер начал помогать деньгами, чем смог решить многие проблемы. «Нормально помогает. Начал помогать. Не могу я вам больше ничего сказать, ведь идет следствие. Слово он свое держит, за что ему уважение. Огромную часть проблем он с меня снял. Дышать стало легче. Это (получение компенсации) долгий процесс. Нас операции будут преследовать еще долго», — сказал муж пострадавшей.
Его слова подтверждают и адвокаты блогера. «Мой доверитель полностью выплатил компенсацию потерпевшей. Ее состояние здоровья, насколько я понимаю, улучшилось, Бил общался с ней напрямую», — цитирует адвоката агентство ТАСС.
Представитель Эдуарда Биля не назвал сумму выплаты. Ранее пранкер заявлял, что готов заплатить 5 миллионов рублей.
Адвокат виновника ДТП также добавил, что в связи с выплатой компенсации сторона потерпевших готова пойти на примирение сторон и для этого обратилась с ходатайством в СК. «Возможно, мы сделаем это», — ответили адвокаты Марии Артемовой.
Константин Артемов поделился подробностями о состоянии здоровья супруги: несколько дней назад ей поставили в ногу титановую пластину, которую снимут через полтора года. «Она вся изрезана, на нее больно смотреть», — добавил он.
Фото и видео: Instagram, youtube-канал fun pranks man stream
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