Блогер Эдвард Бил выплатил компенсацию пострадавшей в ДТП

В начале апреля блогер из Беларуси Эдуард Биль, известный в Сети как Эдвард Бил, стал виновником ДТП в центре Москвы. В аварии сильно пострадала 35-летняя Мария Артемова. После аварии Биль сразу признал вину и отметил, что готов финансово помочь семье.

Муж Марии Константин в интервью изданию «360» заявил, что блогер начал помогать деньгами, чем смог решить многие проблемы. «Нормально помогает. Начал помогать. Не могу я вам больше ничего сказать, ведь идет следствие. Слово он свое держит, за что ему уважение. Огромную часть проблем он с меня снял. Дышать стало легче. Это (получение компенсации) долгий процесс. Нас операции будут преследовать еще долго», — сказал муж пострадавшей.

Его слова подтверждают и адвокаты блогера. «Мой доверитель полностью выплатил компенсацию потерпевшей. Ее состояние здоровья, насколько я понимаю, улучшилось, Бил общался с ней напрямую», — цитирует адвоката агентство ТАСС.