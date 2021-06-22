Блогер Эдвард Бил заплатил 11 млн рублей пострадавшей в ДТП по его вине
Дело блогера Эдварда Била о ДТП в центре столицы передали в прокуратуру для утверждения обвинения. Ранее ему продлевали меру пресечения, запретив определенные действия. Например, ночевать вне дома.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/bil_edvard_me
После аварии стороны договорились о мировом соглашении, в рамках которого виновник обещал помогать с лечением Марии Артемовой и оплатой ее реабилитации.
В какую сумму блогеру обойдется восстановление пострадавшей, пока неясно. В аварии она получила серьезные травмы и перенесла несколько операций. Но ранее супруг Марии рассказывал, что Биль свое слово держит. «Это сняло с меня многие проблемы», — отметил он.
После получения денег Мария Артемова написала заявление с просьбой о прекращении уголовного дела в отношении Эдуарда Биля.
Фото и видео: Instagram, Youtube
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