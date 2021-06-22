Блогер Эдвард Бил заплатил 11 млн рублей пострадавшей в ДТП по его вине

После аварии стороны договорились о мировом соглашении, в рамках которого виновник обещал помогать с лечением Марии Артемовой и оплатой ее реабилитации.

В какую сумму блогеру обойдется восстановление пострадавшей, пока неясно. В аварии она получила серьезные травмы и перенесла несколько операций. Но ранее супруг Марии рассказывал, что Биль свое слово держит. «Это сняло с меня многие проблемы», — отметил он.

После получения денег Мария Артемова написала заявление с просьбой о прекращении уголовного дела в отношении Эдуарда Биля.